«Den verste tragedien vi har opplevd»

Det var en leir tilhørende mineryddere fra den britiskamerikanske organisasjonen Halo Trust som ble angrepet av ukjente menn tirsdag kveld. Organisasjonen – med 2600 ansatte i Afghanistan – er kjent som en av de aller største og dyktigste aktørene innen minerydding og startet sitt arbeid der i 1988.

– Det som har skjedd er ekstremt tragisk, et forferdelig angrep, trolig det verste som noen gang har rammet mineryddermiljøet, sier Breivik, som har hatt hyppig kontakt med den britiskamerikanske organisasjon.

Senest sist uke diskuterte han sikkerhetssituasjonen i Afghanistan med sin kollega James Cowan, øverste leder i Halo Trust.

Taliban avviser medvirkning

– Det var ikke noe på det tidspunktet som skulle tilsi noen akutt fare for de ansatte. Så skjer dette, det var helt uventet, sier Breivik som har fått utfyllende informasjon fra kollegaen etter det blodige angrepet.

I internasjonale nyhetsmeldinger, som baserte seg på informasjon fra afghanske myndigheter, het det seg at det var den lokale motstandsbevegelsen Taliban som sto bak angrepet. Dette er imidlertid blitt avvist av Talibans talsmann Zabihullah Mujahid som benekter enhver involvering i angrepet, som han karakteriserer som «brutalt» og «skrekkelig». Området, I Baghlan–provinsen I det nordøstlige Afghanistan, var ikke under bevegelsens kontroll, understreker han i en twittermelding.

“Vi har normale relasjoner med NGOs (ikke–statlige organisasjoner, red.anm.). våre mujahedins vil aldri iverksette slike brutale handlinger.” skriver han.

Lette etter «vantro»

Folkehjelpens mineryddingssjef bekrefter at Taliban i det siste har hatt et godt forhold til NGO–ene, inkludert den rammede britiskamerikanske organisasjonen – som har vært i landet siden slutten av 1980–tallet. Han mener det mest sannsynlig er riktig det Taliban opplyser om at de ikke hadde noe med angrepet å gjøre.

Avisen New York Times har snakket med lokale kilder som antyder at terrororganisasjonen IS kan stå bak.

Blant annet skal angriperne ha lett etter shiamuslimske hazaraer blant minerydderne, men uten å finne noen, forteller en kilde. En slik opptreden med mål om å drepe «de vantro» er et kjent fenomen fra tidligere IS–aksjoner i landet.

110 lokale mineryddere

Den norskstøttede organisasjonen HALO Trust skriver selv på sine nettsider at minerydderleiren ble angrepet av ukjente menn klokken 21.50 tirsdag og at angriperne åpnet ild mot de tilstedeværende. Om lag 110 menn fra lokale landsbyer var til stede fordi de tidligere på dagen hadde arbeidet med å rydde miner i området.

«Vi fordømmer på det sterkeste dette angrepet på våre ansatte som deltok i humanitært livreddende arbeid. Vårt fokus er nå på å ta hånd om de skadde og å støtte de pårørende.» heter det i en uttalelse på Halo Trusts hjemmeside.

Samtlige drepte og skadde var lokale afghanere.

Tjue mineryddere i Afghanistan

Norsk Folkehjelp har selv sju internasjonalt og 13 lokalt ansatte som er involvert i mineryddingsarbeid i Afghanistan.

– Vårt nåværende engasjement i landet – siden 2017 – er litt spesielt. Vi har påtatt oss et oppdrag for en av de store giverne, USAs utenriksdepartement, om å overvåke og kvalitetssikre det arbeidet som andre minerydderorganisasjoner utfører, sier Breivik.

Halo Trust var en av organisasjonene Folkehjelpen hadde som oppgave å vurdere.

– Vi har aldri hatt noe å utsette på hvordan Halo Trust har gjort jobben sin. Dette angrepet kom helt uventet og var nærmest umulig å forutse, sier Breivik.

Norskstøttet organisasjon

Han opplyser at det er for tidlig å si noe om angrepet tirsdag vil få følger for Folkehjelpens bistandsarbeid i Afghanistan.

Halo Trust har gjennom mange år mottatt støtte fra Utenriksdepartementet over det norske bistandsbudsjettet. I 2020 mottok organisasjonen 29,5 millioner kroner. ­

Artikkelen ble først publisert av Bistandsaktuelt.no