Nå har dette blitt en rimelig bruktbil

Er på utkikk etter en SUV i prisklasse maks 300.000 kroner. Ser blant annet på Volvo XC90 og XC60. Det ligger en XC60 D3 Polestar 2012-modell på finn.no med kilometerstand 96.000. Er dette en god årgang?

Har i dag en Mazda CX5 2014-modell, bensin 2,l-liter, manuell.

Benny svarer:

Heisann.

For å starte med det første: I denne prisklassen tror jeg det vil være veldig smart av deg å gå for XC60, i stedet for XC90.

Det er flere grunner til det. Her snakker vi første generasjon av begge disse. Den viktigste forskjellen er at XC60 er en mer moderne bil, med høyere kvalitet. Nå har prisene også begynt å bli ganske hyggelige, det gjør at brukt XC60 er innenfor rekkevidde for mange. Prisene på de rimeligste, men fortsatt OK eksemplarene, kryper ned mot 100.000 kroner.

Godt fraspark

Første generasjon XC90 har absolutt sine styrker, men det er heller ikke til å komme fra at den var befengt med mange problemer. Jeg tror nok også du vil oppfatte både kjøreegenskaper og interiør som nokså gammeldags nå. Til 300.000 kan det fort bli et risikopreget bruktbilkjøp.

Slik sett er XC60 tryggere. Bilen du har sett på, har den "gamle" 2,4-liters dieselen, i kombinasjon med en girkasse som heller ikke var spesielt moderne den gangen. Polestar-oppgraderingen bør være safe så lenge den er gjort av Volvo. Og med 215 hestekrefter bør dette sparke godt!

Kilometerstanden er absolutt ikke avskrekkende. Mange brukte XC60 har gått betydelig lenger. Her bør det være veldig mye bil igjen, denne motoren kan fint gå både 300- og 400.000 kilometer, uten store problemer.

Ny modell mer enn doblet salget

Det merkes at dette ikke akkurat er siste skrik innen bilinteriør lenger, men kvalitetsfølelsen i XC60 er god.

Smart med NAF-test

Jeg tok en titt på servicehistorikken i annonsen, og ser at eier har vært nesten pinlig nøyaktig med å ta service med ett års mellomrom. Det synes jeg er et godt tegn, her har vi nok å gjøre med en punktlig person. Siste service ble tatt i desember 2019. Jeg ville sjekket kilometerstand da – og når det er tid for neste service.

Bare én eier er som regel positivt. Polestar-oppgraderingen har også kostet litt, det tyder på en første eier som visste hva han eller hun ville ha.

Når bilen har blitt ni år, ville ikke jeg kjøpt den uten en test fra NAF eller et bilverksted. En god gjennomgang der, er viktig trygghet for deg.

Kan få nyere

Skal du tenke rent fornuftsmessig, får du nyere XC60-eksemplarer til denne prisen. Det er kanskje tryggere kjøp, når alt kommer til alt. Men jeg skjønner at du har falt for dette eksemplaret, som også skiller seg litt fra mengden.

I forhold til CX-5 som du kjører i dag, vil du nok erfare at XC60 føles både mer påkostet og mer eksklusiv. Slike ting som seter, komfort og støydemping er på et høyere nivå i Volvoen.

Kjapt oppsummert: Hvis det er denne bilen du vil ha, synes jeg du skal slå til. Naturligvis forutsatt at bilen er så bra som den fremstår i annonsen.

Velkommen – og lykke til!

