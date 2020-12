Sultne gutter metter Norge på Instagram

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium 20.11.2020

– Det er bare han som lager maten. Jeg bare rydder og filmer, sier Ole Kristian Samuelsen (26) mens han peker på kjæresten Magnus Liøkel (30).

Liøkel er allerede i gang foran kjøkkenet. For noen minutter siden ble vi ønsket velkommen gjennom den samme vinduskarmen som gjorde sultne gutter til rikskjendiser i april. I vinduskarmen serverte de varme retter til gode venner – en slags ekvivalent for middagsselskapet anno nasjonal krisetid.

Sultne gutter Et matprosjekt drevet av Magnus Liøkel (30) og Ole Kristian Samuelsen (26) på Instagramprofilen @sultnegutter. Da samfunnet stengte ned i mars, åpnet de opp vinduet og serverte varme retter fra vinduskarmen på Fredensborg i Oslo. Det fikk en hel befolkning til å gjenskape de egenkomponerte pastarettene som duoen er kjent for. Den hjemmekoselige tilnærmingen og den nyskapende bruken av Instagram har resultert i en bok-kontrakt og et TV-program. I september fikk de også anerkjennelse av restaurantverden, da de holdt et gjestespill på Sentralen Mat. Duoen fokuserer på hverdagsmat, og lar seg inspirere av @thesocialfood @frederikbillebrahe @juliesmatblogg @mat.verkstan @sofia_wood

Det var noe ved dette bildet av to kjekke unge menn som stod foran sitt eget stuevindu med kjøkken-forkle midt under en pandemi. Noe enkelt, jordnært og inkluderende. Trygt. Som en koselig trattoria på Fredensborg i Oslo.

– Det er klart at interessen rundt oss vokste ganske mye da hele landet måtte ha hjemmekontor. Vi fikk ekstremt mange nye følgere. Vi hadde vel en økning på over 100 prosent, mener Samuelsen.

Han ler litt forbauset, men svært sympatisk. De hadde allerede en stødig følgerskare, og da store deles av Norge ble nødt til å lage hvert eneste måltid hjemme, eksploderte det.

Digitale gutter

På den unge plattformen kunne man finne inspirerende trygge retter – ala comfort food på italiensk. Pastaretter med ricotta, salater og urter. Risotto med mozzarella og tomater. Oppskriftene er enkle og estetikken er lystig. Trygt og godt i en tid der nervene til det norske folk lå utenpå kroppen. Instagram viste seg å være et perfekt medium for å legge ut oppskrifter og inspirasjon.

SMAKSPRØVE: – Den mest populære retten er helt klart sitron-pastaen. Ironisk nok er dette noe jeg har arvet fra min far som brukte sitronpepper til alt, forklarer Magnus Liøkel. Foto: Eivind Yggeseth, Finansavisen

Bare noen uker senere startet selveste Eivind Hellstrøm med sin egen matkanal på sin personlige Instagram-profil. Den kritikerroste stjernekokken har kanskje litt større pondus der han forsøker på sitt aller beste å lage folkelig mat, men konseptet i seg selv slående enkelt for seeren. Noen beskrivende videoer, forklaringer, bilder og en kort tekst for veileder deg gjennom en oppskrift. Kan det kalles for en kokebok i nytt format?

– Vi liker å kalle det et slags matprosjekt. Instagram er en veldig tilgjengelig og god kanal. Det er lettere å søke oppskrifter på telefonen. Det må gjøres enkelt og lett tilgjengelig, forklarer Samuelsen.

Da verden åpnet opp igjen rakk de akkurat å få et anerkjennende nikk fra restaurantbransjen da de ble invitert til å ha et gjestespill på Sentralen Mat i Oslo.

– For oss var det en veldig ny opplevelse. Det var litt skummelt. Vi har jo aldri stått på et restaurantkjøkken før. Jeg har jo bare stått her på mitt eget lille kjøkken, ler Liøkel.

Litt tilfeldig, men fortjent

En slags pasta carbonara til 4 pers Ha dette: 400 gram fettuccine eller linguine, 150 gram parmesan, 2 egg, 2 eggeplommer, 1 sjalottløk, En håndfull persille, 2 ss hvitvinseddik, Olivenolje, Salt, Pepper Gjør dette: Finhakk sjalottløken. Ha den i en liten kjele sammen med 2 ss hvitvinseddik og 2 ss vann. La dette koke inn til all væsken er fordampet. Kjøl ned. Sett pastaen på kok i godt salta vann. Det skal smake sjø av vannet. Pisk sammen egg, eggeplommer, finrevet parmesan, finhakket persille og sjalottløken. Når pastaen er al dente, siler du den av. Ta vare på en kopp pastavann. Bland egg- og ostemiksen godt inn i pastaen. Ha i litt pastavann. Stivelsen fra pastavannet vil gjøre sausen fyldigere. Rør og vend i et par minutter for at sausen skal få riktig konsistens. Fordel pastaen på tallerkener. Topp med olivenolje, svart pepper og revet parmesan. Spis.

Deres første møte med den harde restaurantbransjen gikk som smurt. Restauranten ble fullbooket i løpet av en time da de sultne guttene annonserte at de skulle være kjøkkensjefer for establishmentet i den gamle bankbygningen i kvadraturen i Oslo, som stjernekokken Even Ramsvik startet for noen år tilbake. Dette ble den mest innbringende kvelden Sentralen Mat hadde hatt siden pandemien traff Norge i fleisen.

Nye tider. Suksessen må kunne beskrives som litt tilfeldig, selv den er fortjent. Til daglig jobber Ole Kristian Samuelsen (26) innen finans, mens kjæresten Magnus Liøkel (30) jobber som tekstforfatter.

PÅ FATET: – Guanciale er nesten umulig å få tak. Derfor bruker vi noen ganger bacon. Men nå er det uten noen form for kjøtt. Husk at det lunsj – ikke middag, forteller Ole Kristian Samuelsen. Foto: Eivind Yggeseth, Finansavisen

– Det startet jo egentlig med at jeg likte å lage mat til kjæresten min. Og Ole Kristian elsket å ta bilder for å vise det frem på Instagram, Det var så mange som begynte å spørre om oppskriftene at det føltes naturlig å profesjonalisere konseptet etterhvert.

Nå har de akkurat fått en bok-kontrakt og en avtale med om et TV-program på Matkanalen. Hvordan ble en tekstforfatter fra Grue i Hedmark og analytiker fra Tromsø de nye ledestjernene innen mat og oppskrift?

– Det begynte da jeg flyttet hjemmefra som 18-åring og måtte lage maten min selv. Jeg hadde ingen spesielt gode mattradisjoner fra oppveksten. Budsjettet var også stramt. Da måtte jeg være kreativ, forteller Liøkel.

Liøkel skulle studere juss, og hadde vokst opp på posemat og de nye enkle halvfabrikatene som inntok norske kjøkken på 1970-tallet.

– Jeg fant ut at det gikk an å lage mat på andre måter enn Toro-poser og ferdigmat. Jeg visste nesten ikke at det gikk an å lage lasagne fra bunnen av før jeg flyttet hjemmefra, ler han.

Liøkel mimrer tilbake til ferdig stekt kylling fra Spar, meksikansk gryte fra Toro-pose, kjøttdeig og frossen pommes frittes som ble varmet opp i ovnen.

Instagramvennlighet

– Jeg har alltid vært veldig glad i å lese. Jeg husker godt at jeg bladde i kokebøkene til farmoren min da jeg var på besøk som liten. Nå tror jeg vi er i ferd med å finne tilbake til en tid der vi er langt mer opptatt av råvarene igjen.

Ole Kristian Samuelsen skyter inn.

– Instragram er et veldig godt medium. Man får en umiddelbar tilbakemelding på det man gjør. Man får masse personlige henvendelser. Leserne lurer på alt fra hva slags stekepanner vi bruker til råvarer. Det tar overraskende mye tid å svare alle sammen. Man kan si at jeg jobber innen kundeservice. Her forleden dag var den en som spurte om de kunne få menyen, ler Samuelsen.

INGEN UTENLANDSFERIE MED MAT: – Vi har aldri vært i Italia faktisk. Det er nesten flaut. Vi skulle ned til Toskana i år. Vi hadde leid et vakkert hus med en flott hage og hadde planer om å reise ned på det lokale markedet hver dag. Men det ble aldri noe av, sukker Ole Kristian Samuelsen. Foto: Eivind Yggeseth, Finansavisen

Et par ville nemlig gjerne booke et bord til vindusrestauranten på en fredag. Det spørs om de ville fått godkjennelse fra Mattilsynet. Men tanken er god. Om besøket hjemme hos Ole Kristian Samuelsen og Magnus Liøkel hadde vært en restaurant ville opplevelsen blitt omtalt som svært god på Tripadvisor.

På kjøkkenet står fremdeles Magnus Liøkel med forkleet sitt og koker linguine med presisjon andakt. Om noen få minutter er maten klar. Retten har de valgt å kalle «En slags pasta carbonara». Man kan kalle det for en fornorsket utgave uten svinekjake eller bacon. I bakgrunnen spilles det behagelig jazz i lavt volum. Det dufter sitron og eddik. To ingredienser som Sultne gutter har en tendens til å putte i hver eneste rett. Selv om pasta og rikelig med Parmesan kan føles tungt, hjelper det med alltid med litt sitron.

– Jeg har funnet ut at vi ønsker å lage enkle retter med ingredienser som er enkle å få tak i. Vi har valgt å kalle det hverdagsgourmet. Det finnes mange som lager oppskrifter til raske, sunne linse-retter og andre som lager oppskrifter til gourmet mat med veldig dyre råvarer. Vi er midt i mellom. Man skal jo spise tre ganger om dagen og da er så mange måltider man kan lage godt med noen enkle grep, mener Ole Kristian Samuelsen.

Noen connaisseur-rolle ønsker de ikke. Ingen overdimensjonerte vinglass som rulles med lette håndbevegelser før det slurpes ned med tungen i leting etter en ny og revolusjonerende smakstone. Samuelsen henviser til de gode restaurantene i nabolaget på Fredensborg. Ironisk nok har dette blitt en slags restaurantstripe i Oslo: Chez Collin, Arno Restorante, Nektar, EFF EFF og Hyde ligger ikke lenger enn et druekast unna.

De store vinopplevelsene på restaurant får vente på seg til at samfunnet atter en gang skal åpnes opp for gode matopplevelser. Hvem vet, kanskje man kan tusle bort til en vinduskarm på Fredensborg for en liten rett i mellomtiden?

