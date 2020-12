Tyskland, Ungarn og Slovakia har begynt vaksinering

Tyskland var 101 år gamle Edith Kwoizalla en av de første som fikk vaksinen. Hun skal ha tatt vaksinen med et smil, ifølge personer som var til stede på sykehjemmet.

Tyskland, Ungarn og Slovakia går dermed mot EUs planer om å sette i gang vaksinasjon samtidig på søndag.

– Hver dag som vi må vente, er en for mye, sier Tobias Krüger, som jobber på et sykehjem i Halberstadt i Tyskland der folk blir vaksinert.

I Ungarn er helsearbeidere blitt vaksinert på et sykehus i hovedstaden Budapest. I Slovakia var den første ute en 60 år gammel ekspert på smittsomme sykdommer.

Prioriterer eldre

I Frankrike skal de eldre prioriteres først, det samme i Tyskland, der personer over 80 år er pekt ut.

Spanske myndigheter har sagt at de første vaksinene kommer til byen Guadalajara, der de første vil bli satt på et sykehjem søndag morgen. I Italia er en sykepleier på et sykehus i Roma den første som får vaksinen, etterfulgt av annet helsepersonell. De to første som får vaksinen i Polen søndag, er en sykepleier og en lege.

I Nederland har vaksinene ankommet, men de skal ikke begynne å vaksinere før 8. januar.

Tøft år

I EU-land er det blitt registrert minst 16 millioner smittetilfeller og over 336.000 coronarelaterte dødsfall.

– I dag begynner vi på et nytt kapittel av et vanskelig år. Covid-19-vaksinen er blitt levert til alle EU-land. Vaksinering begynner i morgen, sa EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen lørdag.

Den EU-koordinerte vaksineringen blir sett på som noe som kan gi en følelse av enhet i et EU som blant annet er herjet av brexit-kaoset.