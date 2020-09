Sverige: Frisør skutt i brutalt gjengoppgjør

Hendelsen fant sted i Borås sist fredag. Målet for angrepet var ikke frisøren, men kunden som satt klar i stolen for å få stelt håret.

Angriperne skal ha siktet på mannen i frisørstolen, men det påtenkte offeret klarte så vidt å unngå kulene. I stedet ble frisøren truffet.

– Det var et mareritt

– Da jeg kom inn, lå han på gulvet i en blodpøl. Det var et mareritt. Han er helt uskyldig, forteller en pårørende til Aftonbladet.

Frisøren ble deretter sendt til sykehus med ambulanse og operert for skuddskader.

Kunden som slapp unna skuddene skal tilhøre et lokalt gjengmiljø. Han er tidligere domfelt for flere brudd på våpenloven og narkotikaloven.

Ifølge avisen var skytingen en del av et internt gjengoppgjør.

– Uakseptabelt at skyting kan ramme uskyldige

– Min slektning er en helt uskyldig person som er blitt offer for dette. Det kommer sannsynligvis til å forandre hans liv. Det er uakseptabelt at skyting kan skje midt på lyse dagen på åpen gate og ramme uskyldige mennesker. Jeg synes at politiet og politikere må stanse dette, sier en pårørende til Aftonbladet.

Politiet har pågrepet fire unge menn mellom 20 og 30 år etter skytingen.

Jente (12) drept ved en tilfeldighet



Ifølge avisens kilder skal de mistenkte gjerningsmennene og målet for angrepet tilhøre samme organiserte kriminelle nettverk, men dette er ikke bekreftet av svensk politi.

I begynnelsen av august ble en tolv år gammel jente skutt og drept på en bensinstasjon i Botkyrka sør for Stockholm.

– Det er forferdelig. Noen ganger kommer man hit med barna, nå tør man ikke det. Datteren min er tolv år. Den kulen kunne truffet hvem som helst, fortalte en nabo som bor i nærheten av bensinstasjonen.