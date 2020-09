Professor sår tvil om «mirakeltester»: – Hemmelighold ødelegger tillit

Å kunne teste antistoffer mot covid-19 hos en stor andel av befolkningen, vil bli en viktig milepæl i kampen mot viruset. En fingerprikk-test gjør det kjapt og enkelt å ta blodprøve. Disse kan ofte brukes hjemme, men slike tester for covid-19 har vist seg å være veldig lite nøyaktige.

Derfor steiler Jon Deeks, professor i biostatistikk og leder av testevalueringsgruppen ved University of Birmingham, av påstanden til legemiddelselskapet Abingdon Healths om at deres tester er 99,4 prosent nøyaktige. Abingdon har nemlig ikke publisert forskningsmaterialet bak denne påstanden, og dermed kan det ikke ettergås av utenforstående eksperter.

Sammen med University of Oxford og legemiddelselskapene Omega Diagnostics, BBI Solutions og CIGA Healthcare har Abingdon jobbet for å utvikle en fingerprikk-test som skal kunne tas i bruk av millioner allerede i november.

– Vi ser en «legge alle eggene i en kurv»-tilnærming når man skal finne en mirakeltest, og så har vi ingen bevis på at det er en mirakeltest, sier han til Financial Times.



Etterlyser publisering



I en kronikk publisert i den britiske avisen The Guardian trekker han frem flere eksempler på tilfeller hvor myndighetene og pressen har gått for langt i sin optimisme rundt slike fingerprikk-tester:

I mars kjøpte britiske myndigheter to millioner fingerprikk-tester fra Kina. Statsminister Boris Johnson omtalte disse testene som en «game changer». I april viste en studie fra Oxford University at disse var for unøyaktige til å kunne tas i bruk.



I mai hevdet flere at legemiddelselskapet Roches fingerprikk-test var 100 prosent nøyaktig. Britiske myndigheter kjøpte inn disse testene for å kunne bruke de på helsepersonell. Senere viste det seg at Roches tester kun var nøyaktige i 84 prosent av tilfellene.



– Hemmelighold ødelegger tillit. For å gjenreise den vitenskapelige tilliten må man publisere protokollene og rapportene for disse studiene, sier Deeks til The Guardian.

«Helt utrolig»



Abingdon-sjef Chris Yates beskriver testen som et «gjennombrudd for britisk vitenskap og en triumf for britisk næringsliv».

– Dette har vært en omfattende innsats fra hele bedriften for å kunne oppnå denne milepælen så raskt, sier han til nettstedet Fierce Biotech.

Sir John Bell, professor ved University of Oxford og rådgiver for britiske myndigheter, har omtalt denne testen som «helt utrolig», ifølge The Guardian.

Deeks er imidlertid skeptisk. Professoren har tidligere bevist at legemiddelselskaper kan «tukle med dataene» for å sikre bedre resultater i kliniske studier, for eksempel ved å kun inkludere testresultater fra studiedeltagere med høyt nivå av antistoffer. Han mener derfor at det er prekært at Abingdon Health publiserer alt forskningsmateriale, før testene tas i bruk.

I en uttalelse hevder Abingdon at fingerprikk testene er 99,4 prosent nøyaktige og at det ikke er noen grunn til å tvile på resultatene.