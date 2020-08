Studie: Coronaviruset kan overleve på frossent kjøtt i tre uker

SARS-CoV-2 kan overleve på frossent kjøtt og fisk i opptil tre uker. Det viser en ny studie publisert i tidsskriftet BioR xiv.

Flere forskere har stilt spørsmål om kontaminert mat kan være årsaken til nye smitteutbrudd i land som tidligere har hatt god kontroll på viruset, skriver Forbes. Forskerne fant «levende» coronavirus på kjøtt som hadde vært i kjøleskap og deretter blitt frosset i opptil tre uker.

For å komme frem til disse resultatene infiserte forskerne små biter av laks, kylling og svin med SARS-CoV-2. Kjøttet ble deretter lagt i kjøleskap og fryser. Etter å ha tint kjøttet igjen, så forskerne at mengden smittefarlig virus holdt seg stabilt i både kjøleskap og fryser.

Den aktuelle studien er foreløpig ikke fagfellevurdert.

Funnet på importvarer



Forrige uke ble det kjent at kinesiske myndigheter hadde funnet spor av SARS-CoV-2 på innpakningen til frossent sjømat som var blitt importert til byen Dalian. Den kinesiske byen har opplevd en oppblomstring av viruset den siste tiden, melder Reuters.

Frosne kyllingvinger som var blitt importert fra Brasil har også testet positivt på viruset i den kinesiske byen Shenzen, som også har opplevd smitteoppblomstring.

WHO: Høyst usannsynlig smitteårsak



I begge tilfellene var det imidlertid kun rester av virusets genetiske materiale som ble oppdaget på pakningene. Det er stor forskjell på å finne rester av virusets genetiske materiale og levende virus, skriver professor Bruce Y. Lee, som er spaltist i Forbes.

Så langt har ikke kinesiske myndigheter klart å påvise at noen har blitt smittet av mat i byen Shenzen. Verdens helseorganisasjon har også uttalt at det er høyst usannsynlig at noen kan bli smittet av covid-19 fra mat eller matemballasje. Ifølge Folkehelseinstuttet er det heller ingenting som tyder på at coronavirus smitter via mat.