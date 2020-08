Larry King mistet to barn i løpet av få uker

Talkshow-vertens sønn Andy King (65) døde av et hjerteinfarkt 28. juli. Datteren Cahia King (51) døde 20. august, kort tid etter at hun ble diagnostisert med lungekreft.

Søndag kommenterte Larry King dødsfallene i et innlegg på sin egen Facebook-side.

«Det er med stor sorg og en fars knuste hjerte at jeg bekrefter at jeg har mistet min to barn (...) Begge kommer til å bli dypt savnet».

«Ingen foreldre skal måtte oppleve å begrave sine barn».

King avslutter innlegget med å be om respekt for at familien trenger tid til å sørge i fred.

Begge barna var fra Kings første ekteskap med Alene Atkins. De giftet seg i 1961 og skilte seg i 1963. Fire år senere fant de tilbake til hverandre, men lykken skulle bli kortvarig. I 1972 skilte paret seg for godt.

Alene Atkins gikk bort i 2017.

Larry King er kjent fra talkshowet «Larry King Live» og «Larry King Now».