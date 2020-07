Legendarisk bil blir ny – men salget tar neppe av

Oppskriften har vært den samme i mer enn 40 år. Den er like enkel som den er genial. Et vanlig karosseri, stor motor, oppstrammet understell, sportsstoler, større hjul og noen mattsvarte fartsstriper, GTI-emblem på hekken og voila! Her har vi en liten og morsom racerbil for den delen av befolkningen som liker litt aktiv kjørestil.

VW Golf GTI var en virkelig en sensasjon da den kom i 1976. Den lille, kjøreglade bilen med de store kreftene ble overøst med superlativer fra mang en bilentusiast.

VW så seg aldri tilbake etter denne brakstarten. Hver eneste ny generasjon av Golf har hatt sin GTI siden.

Samme drivverk som sist

Nå er det øyeblikkelig klart for den åttende generasjonen i GTI-rekken. En bil som dermed skal bære lange og stolte tradisjoner videre.

Nytt og digitalt interiør, med få knapper og brytere. Setene her det klassiske rutemønsteret.

Nytt og digitalt interiør, med få knapper og brytere. Setene her det klassiske rutemønsteret.

Bak den, nye belyste grillen på Golf GTI finner vi nå en en 2-liters bensinmotor som yter 245 hestekrefter og har 370 Nm dreiemoment. Egentlig den samme som sist. Girkassen er 6-trinns og manuell som standard. Vil du ikke gire selv er en 7-trinns DSG tilvalg. Også det som i forrige generasjon.

VW har ikke sluppet ytterligere detaljer, hverken om akselerasjons-tider eller forbruk.

Innvendig derimot har det skjedd mer. Digitalisering er et stikkord her. Bilen byr på masse ny teknologi i tillegg til sterk motor og lekne kjøregenskaper.

VW Golf: Nei - denne bilen hadde ikke VW tro på

Digitalisering

Ny teknologi åpner for at bilene kobles til nett og nettverk, og 2020-versjonen av Golf GTI blir en av de første kompakte sportsbilene som får den såkalte Car2X-teknologien, noe som betyr at den kan kommunisere med andre biler og eksterne kilder.

Den kan bruke Travel Assist opp til 210 km/t. Og som med resten av Golf 8-familien har den digitalt instrumentpanel.

Motor og drivlinje kjennes igjen fra tidligere utgaver. Eksteriøret oppleves den som ganske snilt, men den skal by på mye kjøreglede.

Motor og drivlinje kjennes igjen fra tidligere utgaver. Eksteriøret oppleves den som ganske snilt, men den skal by på mye kjøreglede.

Det aller, aller meste av moderne sikhkretsutstyr, og assistentsystemer er på plass. Sammen med de etterhvert kjente setene med rutete stoff-mønster.

I kjent stil er fjæringen lavere. Det er snakk om 1,5 centimeter og den er så klart også stivere og mer sporty satt opp enn de vanlige utgavee. VW-ingeniørene har jobbet mye med å forbedre både grepet og stabiliteten i høy hastighet, gjennom blant annet raskere fjærrespons. Bilen utstyres med DCC, som er adaptivt understell, med mulighet for valg av ulike kjøremodus.

Bremsene er også større enn på standard Golf og aluminiumsfelgene er 17-tommere. Bak har den fått nytt, midtmontert GTI-emblem og større takspoiler. Langs sidene har den diskrete kanalskjørt og foran kjennes den igjen på annen støtfanger med større luftinntak og LED-lyspunkter i gitteret under grillen.

Det er en detalj den deler med turbodieselen GTD og den ladbare hybriden GTE, som nå på sett og vi tilhører samme familie med tanke på de visuelle endringene. Det er egentlig bare nyanser som skiller de tre fra hverandre om man ser bort fra de ulike drivlinjene, da.

VW bekrefter ryktene: Denne er ikke langt unna

Tre alen av samme stykket. GTD, GTI og ladbare GTE. Sistnevnte er avgiftsvinner og blir garantert besteselgeren av trekløveret.

Ladbare GTE her samme effekt

Apropos GTE. Det er neppe store sjanser for å tape penger om man setter dem på at det er denne som vil bli bestselgeren her hjemme. Antagelig med god margin også. Effekten er nemlig den samme, 245 hestekrefter. Da fra en 1,4-liters bensinmotor, en elmotor og ny, større batteripakke som skal klare 60 kilometer på bare strøm. Den veier riktignok 200 kilo mer, men avgiftene er betydelig lavere, ettersom den er ladbar. Det gir en stor prisfordel.

Tre alen av samme stykket. GTD, GTI og ladbare GTE. Sistnevnte er avgiftsvinner og blir garantert besteselgeren av trekløveret.

GTI er i ferd med å bli en skikkelig nisje-bil og det selges ikke mange her hjemme i løpet av et år. De tidene er nok forbi. Men vi håper da inderlig at noen entusiaster finner det for godt å sikre seg bilikonet denne gangen også.

De kan i så fall bestille fra tidlig i juli. Levering vil da være i september, slik at man rekker et par morsomme måneder med sommerdekk før veiene blir glatte ...

VW Golf: Kan nærme seg slutten for legendarisk bilsuksess