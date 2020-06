Norge er valgt inn i FNs sikkerhetsråd

Det er klart etter avstemningen som ble holdt i FNs hovedforsamling onsdag.

Norge, Irland og Canada har kjempet om to plasser i Sikkerhetsrådet for landene i den såkalte vestgruppen. Irland og Norge ble valgt inn, mens Canada måtte se seg slått.

Av de tre landene var det Norge som fikk flest stemmer: 130, to flere enn nødvendig for å oppnå det nødvendige to tredels flertall.

Lang valgkamp

Norge har hatt sete i Sikkerhetsrådet fire ganger tidligere, forrige gang fra 2001 til 2002. Allerede i 2007 lanserte Norge sitt kandidatur fram mot årets valg.

Stemmegivningen ble preget av tiltakene for å hindre koronasmitte i FN-bygningen i New York. Medlemslandenes FN-ambassadører var iført munnbind da de møtte opp i puljer for å avgi stemme.

– Unik kompetanse

I sluttspurten av valgkampen framhevet utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) Norges erfaring med fredsprosesser og fredsmegling.

– Vi har en unik kompetanse som Rådet har bruk for. Som et lite land med en uavhengig stemme, kan Norge være mer kreativ, sa hun i et intervju med NTB.

Hun framholdt også at det er viktig at små land som Norge tar ansvar og bidrar til å gjøre Sikkerhetsrådet bedre.

Tybring-Gjedde: Politisk stormannsgalskap

– Norges nyvunne plass i FNs sikkerhetsråd er et uttrykk for politisk stormannsgalskap, sier Frps Christian Tybring-Gjedde.

Det er et nederlag for de av oss som ønsker at Norge skal bruke diplomatiet til å fremme nasjonale interesser i utenrikspolitikken, fortsetter han.

Han mener Norge er avhengig av et godt forhold til alle tre verdens stormakter – og at plassen i Sikkerhetsrådet kontinuerlig vil sette det på prøve.

Solberg: Norge skal bruke vår plass til å ivareta norske interesser

Statsminister Erna Solberg takker FNs medlemsland for tilliten de har vist ved å gi Norge en plass i FNs sikkerhetsråd. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Statsminister Erna Solberg takker FNs medlemsland for tilliten de har vist ved å gi Norge en plass i FNs sikkerhetsråd.

– Vi vil bruke erfaringen fra flere tiår med arbeid for fred og forsoning til å være brobygger og søke løsninger på de utfordrende konfliktene som kommer på Sikkerhetsrådets bord. Folkeretten og menneskerettighetene vil ligge til grunn for vårt arbeid. Vi vil samarbeide tett med alle medlemmene av Sikkerhetsrådet og bidra til et konstruktivt samarbeid, skriver hun på Facebook.

– Jeg vil samtidig takke Canada og Irland for en tøff, men vennligsinnet konkurranse. Vi skal fortsette det gode samarbeidet fremover, både i og utenfor FNs sikkerhetsråd, fortsetter statsministeren.

Støre: – De fortjener en feiring

– Det er riktig at Norge med våre verdier og et historisk engasjement for fred, sikkerhet og utvikling stiller oss til rådighet for det tillitsvervet det er å være medlem i Sikkerhetsrådet. Det er tradisjon for at de nordiske landene påtar seg dette oppdraget. Norge gjorde det for snart 20 år siden, skriver Støre på Facebook.

– Noen argumenterer mot å påta seg et slikt ansvar, og viser til at det kan være ubehagelig å måtte ta stilling mellom verdens stormakter. Men det har Norge ryggrad til å gjøre, fortsetter han.

Støre berømmer statsminister Erna Solberg (H), utenriksminister Ine Eriksen Søreide, FN-ambassadør Mona Juul, kampanjeleder Ragnhild Imerslund og alle som har jobbet godt og målrettet for å få Norge inn i Sikkerhetsrådet.

– De fortjener en feiring i kveld, sier Støre.