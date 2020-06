Hurtigruten ber for å åpne opp for tyskerne

Tirsdag begynte Hurtigruten så smått med første seilas igjen, etter å ha hatt skipene liggende til kai i flere måneder. For reiselivsnæringen har coronopandemien bidratt til en stor økonomisk krise, siden landegrensene ikke åpnes for alle.

Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam sier til Dagens Næringsliv at selv om de har respekt for restriksjonene, er han langt fra enig i alle av regjeringens restriksjoner.

– Tyskere er ikke mer smittsom i Norge, enn i Danmark, sier Skjeldam til avisen.

Han viser til at når Danmark har åpnet opp for turister fra Tyskland, burde Norge følge etter.

Tyske turister har ifølge SSB dominert blant utenlandske turister i Norge. Tall fra i fjor viser at mens man i perioden mai til august hadde 6,6 millioner overnattinger, stod tyskerne for 1,5 millioner av disse. I tillegg overnattet tyskerne flere netter enn resten av turistene fra EU.

Vil ansette: Hurtigruten vil ansatte opptil 300 norske sjøfolk

Flere netter

Tyske turister overnattet i snitt 8,5 netter. Blant andre EU-borgere var tallet 3,5.

– Tyskland er et ekstremt viktig marked for hele norsk reiseliv, særlig om sommeren. Juni, juli og august ville ha blitt ekstremt mye lettere hvis man åpnet for Tyskland. Det at Danmark har åpnet opp for tyske turister, mener vi taler for åpning også i Norge.

Tidligere i uken ble det kjent at Hurtigruten tok opp milliardlån for å sikre seg likviditet de neste årene.

– Det har blitt en dyr, men helt nødvendig løsning, sa konsernsjefen i en pressemelding.

Les også: Hurtigruten tok opp milliardlån for å sikre videre drift

Taper penger

Selskapet har også varslet at det vil ansette opp mot 300 norske sjøfolk når tre av skipene settes i ekspedisjon.

NHO Reiseliv varslet tidligere i år at flere tusen arbeidsplasser i reiselivsnæringen sto i fare som følge av coronaepidemien. Mange bedrifter har ikke råd til å betale ut feriepenger. De har heller ikke lov til å ta inn så mange turister som vanlig.

På toppen av det viser en undersøkelse Ipsos har utført blant 900 tilfeldig utvalgte personer for Børsen og Dagbladet at kun et fåtall nordmenn planlegger noen hotellovernattinger denne sommeren. Tre av ti planlegger å bli hjemme.

– Disse tallene er enda mer dramatiske enn det vi har sett tidligere i vår. Det viser bare igjen hvor ekstrem situasjonen fortsetter å være for reiselivet , sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv til Børsen.

Les også: Få ferieplaner uroer reiselivsnæringen