Elverum sikret seg fransk superstjerne: – Tidenes signering i norsk håndball

– Jeg valgte Elverum til tross for at andre klubber har kontaktet meg. Klubbledelsen overbeviste meg om det sportslige prosjektet, sier Abalo i en pressemelding fra klubben.

Den tidligere Paris Saint-Germain-spilleren trekker fram mesterligakampen han spilte mot Elverum for 12.377 tilskuere i Håkons Hall som en av grunnene til at han reiser til Norge.

– Atmosfæren, iveren fra de norske supporterne og velkomsten vi fikk hjalp meg i vurderingen. Det er slike øyeblikk jeg ønsker å gjenoppleve, sier 35-åringen og understreker at ambisjonene fortsatt er store. Det er et mål for ham å spille for Frankrike i OL neste sommer.

Sprøtt og uvirkelig

I Elverum er man strålende fornøyd med å ha sikret en ettårsavtale med Abalo.

– Dette er sprøtt og helt enormt for oss. Det er den største spillerovergangen i norsk håndball noen gang, det er jeg sikker på, sier sportssjef Nils Kristian Myhre til TV 2.

Kanalens håndballekspert Bent Svele sier ham ikke imot.

– Det er uvirkelig. Jeg trodde ikke det var mulig å hente en slik kapasitet til norsk klubbhåndball. Dette er i særklasse tidenes signering i Norge. Han er en verdensstjerne, og det blir en fest å få en slik spiller til Norge, sier Svele til TV 2.

Syk signering

Abalo har 262 landskamper for Frankrike og har vunnet 12 medaljer, deriblant åtte gull til sammen i OL (2), VM (3) og EM (3). Han har spilt for PSG i åtte sesonger, de tre siste sammen med Sander Sagosen.

– En rimelig syk signering, sier Sagosen til TV 2.

Abalo hadde tenkt å avslutte karrieren med OL i sommer, men satser ett år til fordi lekene ble utsatt. PSG hadde allerede funnet hans erstatter i Ferran Sole, og dermed måtte han søke en ny klubb.