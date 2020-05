Fetteren til Birgitte Tengs får ikke prøve saken på nytt

Det er i en fersk kjennelse at lagmannsretten har nektet gjenåpning av dommen fra Gulating lagmannsrett i 1998, hvor Birgitte Tengs' fetter ble dømt til å betale 100.000 kroner i oppreisningserstatning til avdødes foreldre, skriver avisen.

Fetteren må dermed leve videre med den sivilrettslige dommen, hvor han måtte betale erstatning for et drap som han er frifunnet for.

Begjæringen om å gjenåpne saken ble framsatt i april, men ble avvist av en enstemmig rett.

Agder lagmannsrett bruker samme begrunnelse som ble gitt i Høyesterett i 2020 da retten kom fram til at begjæringen om gjenåpning var for sent framsatt.

Det er ikke fetterens forsvarer Arvid Sjødin enig i.

– Lagmannsrettens dom tar ikke opp i seg menneskerettighetsloven. Denne sier at Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen skal følges også der det er motstrid mellom norsk lov og EMK (Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen red.anm.), sier Sjødin til Aftenbladet.

Birgittes foreldre er glade for lagmannsrettens beslutning.

– Våre klienter er glade for at lagmannsretten setter foten ned for fetteren og ser hvilke store belastninger han påfører dem ved stadig å bringe saken ut i offentligheten, sier foreldrenes advokat John Christian Elden.

Erstatningskravet til fetteren er senere ettergitt, men dommen står ved lag, til og med etter at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i 2003 dømte den norske staten til å betale erstatning til fetteren fordi erstatningsdommen gikk for langt i å forutsette at fetteren var skyldig.