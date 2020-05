Asylsøker i seilbåt var på vei til Canada

Fredag 1. mai ble en mann plukket opp fra en seilbåt i Skagerrak. Mannen forklarte at han hadde drevet rundt på sjøen i to dager og ønsket å søke asyl i Norge.

I en kjennelse fra Oslo tingrett heter det at mannen ønsket å seile til Canada, skriver Fædrelandsvennen. Mannen har et russiskklingende navn og skal være 50 år gammel. Men han var i besittelse av et falskt eller lånt pass da han ble plukket opp.