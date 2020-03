Høsten 2019: «Løype!»

To menn løper målrettet forbi meg og turfølget. De er uniformert i fancy løpeklær og obligatoriske raske briller. De har lagt treningsøkten sin til Sognsvann. Og de er dønn seriøse.

«Du må passe på bikkja di!»

Hunden min ser skrekkslagen på mennene som kommer rett mot ham. Bikkja er litt for treg til å vike for Birken-entusiastene. For en uforskammet pelsdott.



Mennene rister oppgitt på hodet idet de løper bestemt forbi i løypa. For det er det birkengutta anser Sognsvann som – en treningsløype. Deres private Bislett stadion, bare litt «rustikk».

Nåde dem som oppfatter skogen som noe annet. Som for eksempel turområde for folk flest – og kanskje også firbente.

Vinteren 2020:



Det snør tett og blåser iskaldt rundt Sognsvann. Nevnte hund har forvillet seg bort i noen minutter.

«Har du sett en hvit hund?» spør jeg fyr som løper rundt vannet.

«Nei! Men det burde ikke være bikkjer her! Vi må løpe med pigger nå som det er is!»

Tre vennlige damer som har stoppet opp, rister oppgitt på hodet. At det går an. Vi har alle sett sånne som ham før, og vi er dønn enige om at dette ikke er holdbart. At du ønsker å få mest mulig ut av økten din, er ingen grunn til å legge fra seg all empati og folkeskikk på parkeringsplassen.

Hva er det med disse «Tour de Finance»-mennene?

Du kan møte dem overalt. På sykkelstien på vei til jobb, i skiløypa, rundt Sognsvann og utallige turområder ellers i landet.

Det er lett å kjenne dem igjen på klær og utstyr. Det er alltid siste treningsmote. Og ikke minst – utstyret er dyrt. De har det samme innbitte, innbilske og overlegne blikket, uansett om du møter dem på rulleski, sykkel, ski eller til fots.

De er spreke og tror de eier ethvert terreng. Og det er jeg faktisk skikkelig lei av.

Kjære «Sognsvann-idioter»,

Jeg forstår at dere tar dette seriøst, at det er viktig for dere å få mest mulig ut av tiden dere har satt av, men kanskje dere kan løfte blikket litt?

Vi er flere som liker å bruke naturen, som kanskje ikke har samme formål som dere. Det finnes trolig flere hundeeiere og turglade folk som setter pris på å komme seg litt ut av byen – for å nyte litt fred og ro. Uten kjas og mas.

Neste gang dere ser noen som hindrer dere å løpe i en rett linje, ikke rop «løype!».

Dette er faktisk allmenne turområder med fri ferdsel. Ikke deres private Bislett stadion.

