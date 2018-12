Halvert virksomhet ved livsviktig havn i Jemen

Stadig mindre matvarer ankommer nå den viktige havnebyen Hodeida i Jemen, et land der store deler av befolkningen trues av sult, advarer FN.

Hodeida kontrolleres av Houthi-opprørerne, men har de siste månedene kommet under harde angrep fra Saudi-Arabia og deres koalisjonspartnere og støttespillere.

Om lag 70 prosent av all import til Jemen har tidligere skjedd via havnen i Hodeida, som ifølge FN derfor har vært livsnerven for rundt 28 millioner mennesker som er avhengige av mat utenfra.

FNs matvarefond (WFP) holder i dag liv i rundt 8 millioner mennesker i Jemen, der rundt 14 millioner mennesker ifølge FN står på randen av sult.

Halvert virksomhet

Kamphandlingene rundt Hodeida har imidlertid kraftig redusert havnevirksomheten, som de siste to ukene er halvert, opplyser WFP.

Selv om partene etter kraftig internasjonalt press nå lar våpnene hvile, er usikkerheten i byen så stor at færre skip anløper havnen.

– Operasjonene i havnen i Hodeida er redusert med 47 prosent de siste to ukene, opplyser WFPs talsmann Herve Verhoosel.

Dramatiske følger

– Dersom situasjonen forverres ytterligere, vil det få dramatiske følger for tilgjengeligheten og prisen på mat, og dette vil gjøre det stadig vanskeligere for familier i Jemen å dekke sine helt grunnleggende behov, sier han.

Ifølge WFP har det ikke vært noen nedgang i antallet hjelpesendinger som losses i Hodeida de siste ukene, men nedgangen i kommersiell import har bidratt til å drive de fra før høye matvareprisene ytterligere i været.