FNs tidligere klimasjef foreslår å forby kjøtt på spisesteder om 15 år: – Ikke aktuelt, svarer MDG

FNs tidligere klimasjef, Christiana Figueres, lufter tanken om å forby kjøtt på spisesteder om 15 år. Forslaget er for radikalt for MDG, som har andre planer.

Jordas befolkning er nå nesten ti ganger så stor som i 1750, da det levde 791 millioner mennesker på jorda. I dag er vi 7,5 milliarder.

De siste årene har befolkningsveksten avtatt noe, men ifølge en FN-prognose fra 2012 passerer vi 10 milliarder rundt 2060.

Med flere folk på jorda og mer utfordrende klima vil matforsyning bli en større og større utfordring.

På grunn av klimaendringene er det flere av råvarene vi bruker til daglig som står i fare for å forsvinne.

Bakgrunn: 12 matvarer vi kanskje må lære oss å leve uten

Tidligere denne måneden luftet Christiana Figueres, tidligere klimasjef i FN, forslaget om å sidestille dem som spiser kjøtt med røykere.

– Jeg liker å tenke utenfor boksen. Hvordan hadde det vært om restauranter om 10-15 år hadde begynt å behandle personer som spiser kjøtt på samme måte som røykerne? Hvis de vil spise kjøtt, får de gjøre det utenfor restauranten. Her inne spiser vi ikke kjøtt, sa Figueres, ifølge SVT.

Argumentasjonen var at kjøttproduksjon er én av de store klimasynderne, som opptar enorme landarealer som kunne blitt anvendt til annen matproduksjon.

Uttalelsen kom i en paneldebatt på konferansen Websummit i Lisboa tidligere denne måneden.

Hun henviser til at 80 prosent av arealene som brukes til matproduksjon, går til kjøttproduksjon, som for eksempel avl og dyrking av fôr, melder SVT.

Bastholm: – Riktig at kjøttproduksjon er en av de store synderne

MDG-leder Une Bastholm vil ikke gå så langt som Figueres.

MDGs Une Aina Bastholm. Foto: NTB scanpix

– Det er riktig at kjøttproduksjon er en av de store klimasynderne. Kjøttproduksjon og produksjon av dyrefôr beslaglegger arealer som kunne vært brukt til å dyrke mat direkte til mennesker. Vi vil ha en jordbrukspolitikk som fremmer norsk produksjon basert på norsk fôr og norske beiteressurser. Figueres’ utspill er nok ment som et tankeeksperiment, og for oss er det ikke aktuelt å forby kjøtt, sier hun til ABC Nyheter.

MDG-lederen vil derimot at mer av maten til nordmenn skal produseres i Norge, samtidig som vi må kaste mindre mat.

– Vi vil at mer av maten vår skal produseres i Norge, samtidig som vi må bli flinkere til å kaste mindre mat. For å gjøre det trenger vi en annen landbrukspolitikk som gjør norsk landbruk mer basert på lokale ressurser, i tillegg til høyere krav til dyrevelferd og kvalitet, sier Bastholm.

Vil øke momsen på kjøtt

I sitt alternative budsjett foreslår MDG å fjerne momsen på frukt og grønt. Partiet vil også øke momsen på kjøtt fra 15 til 20 prosent.

– Det vil gi 620 millioner kroner ekstra i statskassa, som kan gå til klimatiltak. Vi vil også at offentlige kantiner minst én dag i uka serverer kun vegetarmat, og at de alltid skal ha et fristende vegetartilbud.

Da regjeringen la frem statsbudsjettet uttalte MDG-leder Une Bastholm at regjeringen styrer mot mer ekstremvær og matmangel.

Les også: Verdens vinindustri tar skritt for å beskytte seg mot klimaendringer

Kjøttforbruket øker fortsatt

Til tross for oppfordringer om å begrense bruken av kjøtt av klimahensyn, så øker forbruket av kjøtt blant norske forbrukere for sjette år på rad.

Det viser tall fra rapporten «Kjøttets tilstand 2017», ifølge Nationen.

Den årlige rapporten fra bransjeorganisasjonen Animalia viser at hver nordmann spiste 54 kilo kjøtt i fjor. Det er en økning på 0,3 kilo (eller 0,5 prosent) fra 2015. Siden 2010 har kjøttforbruket økt med nesten fire kilo kjøtt per innbygger.

Dersom forbruket av storfekjøtt blir kuttet med nærmere 40 prosent innen 2050 og forbruket av lam og svin går ned med 13 prosent, kan klimautslippene reduseres med 520.000 tonn CO2-ekvivalenter årlig, ifølge en rapport fra Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) som ble laget i 2017 på bestilling fra Miljødirektoratet.

– Mindre produksjon og konsum av storfekjøtt er tiltaket som gir desidert størst reduksjon i klimagassutslipp, og for samfunnet er det svært lønnsomt, skriver Miljødirektoratet i sin omtale av rapporten.

SE VIDEO: 12 matvarer vi kanskje må lære oss å leve uten: