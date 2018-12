Kan gi svar om mørk materie:

Om astronomenes beregninger stemmer befinner solsystemet seg midt i en kosmisk «orkan» av mørk materie, som vil stryke forbi i 500 km per sekund.

Overhodet ikke farlig, men potensielt svært interessant for studiet av den flyktige «mørke materien.»

En stjernestrøm er en samling stjerner som går i bane i en galakse. Ifølge en studie fra i høst er strømmen S1 på vei mot vårt nabolag i rommet.

Opphavet til disse stjernene er antakelig en dverggalakse som gikk i oppløsning og ble slukt av Melkeveien for milliarder av år siden. Dverggalakser er svært små, og har cirka en prosent av massen til vår egen galakse. De antas også å ha en uvanlig høy mengde mørk materie.

Video: Animasjon viser hvordan dverggalaksen gikk i oppløsning:

– Kraftig vind av mørk materie



«Det kosmiske værvarselet tyder på en kraftig vind av mørk materie i vår del av galaksen», skriver tidsskriftet som har publisert studien, Physics.

Materien fra den tapte galaksen kan komme til å stryke forbi oss i 500 km/s, ifølge forfatterne av studien.

Stjernestrømmen beveger seg motsatt retning av det som er vanlig for stjerner i Melkeveien. Physics.org/C. O'Hare/Nasa/Jon Lomberg.

«Mørk materie» er en anerkjent teori om at det må finnes store mengder materie i universet som vi ikke klarer å observere, for å forklare at galaksene henger sammen, og at de roterer så fort som de gjør. Man har aldri klart å studere denne massen direkte, og vet ikke en gang sikkert hva den er. Den kosmiske orkanen vi trolig befinner oss i kan gi nytt håp.

Forskning.no: Fremdeles ingen spor etter mørk materie

Stjernestrømmen S1 ble påvist i fjor i den europeiske romorganisasjonens prosjekt med å kartlegge en milliard stjerner: ESA: – Det største kartet over vår galakse.



Stjerner i feil fil



De cirka 100 stjernene i S1 går i bane i stikk motsatt retning av det som er vanlig i vår galakse, skriver CNN.

Det er ikke den første stjernestrømmen som blir studert. Det er hittil påvist omkring 30 slike stjernestrømmer på full fart gjennom galaksen. Interessen for S1 skyldes at dens bane vil passere gjennom vår del av galaksen i noen få millioner år. De utgjør ingen fare for oss, men forfatterne av studien mener stjernestrømmen kan gi flere ledetråder om den mystiske mørke materien.

– Vi håper dette kan gjøre det lettere for oss å forutsi hva slags signaler vi bør kunne plukke opp med fremtidige og forbedrede detektorer, sier Ciaran O’Hare, en av studiens forfattere.

Men altså: ingen fare for stjernesmell i denne omgang.

Øvrige kilder: Astronomy.com , Science Alert.