Fakta om det savnede Malaysia Airlines-flyet: * Fredag 7. mars klokka 17.41 norsk tid tok Malaysia Airlines MH370 av fra Kuala Lumpur. * Det var 227 passasjerer og 12 besetningsmedlemmer om bord. * Flyet skulle ha landet i Kinas hovedstad Beijing klokka 23.30 norsk tid. * Det antas at flyets kommunikasjonssystem ble slått av med vilje og at flyet deretter endret kurs og fortsatte å fly i inntil sju timer. * Ingen rester av flyet er til nå funnet. * I alt 25 land deltar i letingen og etterforskningen. * Det var fint vær i området, og det ble ikke oppfanget noe nødsignal. * Vietnamesiske luftfartsmyndigheter opplyser at flyet aldri meldte sin ankomst til vietnamesisk luftrom, noe det skulle gjort klokka 18.21. * Malaysiske myndigheter har fått kritikk, spesielt fra kinesisk hold, for sin håndtering forsvinningen. * Gransking av bakgrunnen til passasjerer og mannskap på flyet skal ikke ha avdekket informasjon som tyder på at noen av dem hadde et motiv for å kapre flyet. * Tidligere denne uken fanget satellitter opp to flytende gjenstander som kan være vrakrester fra flyet, i Indiahavet sørvest for Australia. Det norske lasteskipet St. Petersburg er fremme i området og skal delta i letingen etter gjenstandene. * Tidligere denne uken fanget satellitter opp to flytende gjenstander som kan være vrakrester fra flyet, i Indiahavet sørvest for Australia. Det norske lasteskipet St. Petersburg er fremme i området og skal delta i letingen etter gjenstandene.

Gjenstander som kan være knyttet til det savnede malaysiske flyet, er oppdaget i Indiahavet ved hjelp av satellitter. Utslag på radar tyder på et objekt av «betydelig størrelse».

Pårørende etter Malaysia Airlines Flight MH370 er samlet på et hotell i Beijing hvor de blir holdt løpende oppdatert om søket i Indiahavet, skriver Wall Street Journal.

– Min sønn er i live

Blant dem er Wen Wancheng, som hadde sønnen sin om bord i det savnede flyet.

Han nekter blankt å tro at gjenstandene kan være Flight MH370:

– Jeg tror ikke på noe av det de sier. Jeg tror rett og slett ikke på disse nyhetene, sier han til Wall Street Journal og legger til:

– Min sønn er i live.

Zhang Zhiliangs venter i spenning på nyheter om sitt søskenbarn (26).

– Jeg orker snart ikke å høre mer om dette. Det kommer jo ingen ting nytt, sier han frustrert.

Kan gi svar på gåten

Malaysiske myndigheter kaller gjenstandene som er oppdaget sørvest for Australia for et troverdig spor, men presiserer at det ikke er sikkert at de stammer fra det savnede flyet.

På en pressekonferanse i Kuala Lumpur torsdag, sa Malaysias transportminister Hishammuddin Hussein at søket intensiveres rundt stedet der de to gjenstandene er observert.

– De to gjenstandene som er synlig på satellittbilder, er et troverdig spor, men det er ikke sikkert at gjenstandene tilhører flyet, forteller Hussein.

Han understreket videre at det heller ikke bekreftet at gjenstandene kommer fra noe fly i det hele tatt, da det ofte kan være gjenstander som fraktes over store avstander med havstrømmene.

Hussein opplyste videre at flere fly og skip, både marinefartøy og sivile skip, er omdirigert til området der gjenstandene er funnet, men at søket også fortsetter i de andre leteområdene, inkludert korridoren i nordlig retning.

– Vi fortsetter letingen så lenge det er håp om å finne noe, sa Hussein.

Pårørende skapte kaos

