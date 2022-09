14 personer pågrepet i MC-razzia

Razziaen var rettet mot MC-klubben Devils Choice, en såkalt offisiell supporterklubb for Hells Angels, melder NTB. Aksjonen mot MC-klubben, som tidligere het Four Horsemen, ble beskrevet som udramatisk.



Onsdag formiddag opplyser politistasjonssjef i Kongsvinger, Bjørn Berntsen, til NRK.no at 12 av de 14 personene ble løslatt ved midnatt.



Dette er den første razziaen politiet har gjennomført ved klubben siden den ble offisiell supporterklubb for Hells Angels. Politistasjonssjefen sier til NRK at politiet har god dialog med klubben. Det var informasjon om kriminell aktivitet som førte til aksjonen.

Det ble gjort beslag under politiaksjonen, men Berntsen ønsker foreløpig ikke å opplyse hva som ble beslaglagt.