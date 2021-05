Elizabeth (28) saksøker Playboy for rumpestunt

Elizabeth Dickson har saksøkt Playboy og radioverten Kevin Klein etter at hun i 2012 ble invitert til finalen i Playboy Golf der hun fikk en forespørselen om hun kunne stille opp på et utfordrende bilde, skriver The Daily Mail.

Modellen ble enig om å ta et bilde liggende på magen, med rumpen delvis synlig, slik at Klein kunne slå en golfball som lå på en pegg mellom rumpeballene hennes.

Radioverten bommet og modellen hevder hun ble påført alvorlige skader.

Les også: Walter våknet i likpose – nå er han erklært død igjen

Var ikke forberedt

I søksmålet skriver 28-åringen at hun pådro seg permanente skader, i tillegg til bekymring og angst etter hendelsen.

Ifølge The Daily Mail hevder Dickson at hun ikke hadde godkjent at ballen skulle bli slått.

Dickson trodde nemlig at det skulle se ut som at noen slo golfballen, men da Klein klemte til og bommet på ballen og traff henne på en av rumpeballene i stedet fikk hun umiddelbart store smerter.

Les også: Earl (64) er verdens mest arresterte mann

200.000 i medisinske regninger

Til TMZ sier Dicksons advokat at 28-åringen har skadet hoften og har allerede pådratt seg så mye som 200.000 kroner i medisinske regninger etter hendelsen.

Dicksons skal fortsatt være nummen og føle prikking i høyre ben, sier advokaten til avisen.

Modellen krever over tre millioner i erstatning.

Verken Playboy eller Kleins advokater har ønsket å kommentere søksmålet.