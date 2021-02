EU-ministre truer Russland med «vidtrekkende» økonomiske reaksjoner

«Ethvert videre skritt fra Russland for å destabilisere situasjonen i Ukraina vil føre til ytterligere og vidtrekkende konsekvenser for forholdet på en lang rekke økonomiske områder mellom EU og dens medlemsstater på den ene side, Den russiske føderasjon på den andre».

Dette er det dramatiske budskapet fra EUs utenriksministre mandag ettermiddag, etter at det ble kjent at EUs ministerråd i dag vedtok å svarteliste 21 russere og Krim-politikere.

Utenriksministre som møttes i Brussel mandag står bak vedtaket. Også EUs utenrikssjef Catherine Ashton deltok på møtet.

Lover isolasjon av Russland

En videre opptreden fra russisk side som den vi har sett til nå, vil isolere Russland diplomatisk og økonomisk, lyder det fra Brussel.

Ministrene bekrefter at EU allerede fredag vil undertegne den politiske delen av en stor samarbeidsavtale med Ukraina. Denne avtalen var noe av det som provosorte Russland, og var kimen til striden som brøt ut innad i Ukraina.

Den styrtede president Jankuovitsj sa først at han ville undertegne en samarbeidsavtale med EU, men gikk så tilbake på det.

Sosialdemokratenes president imot

Vil ikke være hauk mot Russland: Europeiske sosialdemokraters president Sergei Stanisjev (til høyre), her sammen med sosialdemokratenes kandidat til ny president i EU-kommisjonen, Martin Schulz. Foto: PES

Utfallet av ministermøtet i EU betyr at Bulgaria ble overkjørt. Slike vedtak krever enstemmighet, mens Bulgaria på forhånd manet til forsiktige reaksjoner mot Russland.

– Følsomt for de sosialdemokratiske partiene i EU forut for valget til EU-parlamentet i mai, er holdningen til lederen for det bulgarske sosialistpartiet Sergei Stanisjev.

Stanisjev er også leder i den alleuropeiske sosialdemokratiske partiorganisasjonen PES, der også Arbeiderpartiet er med.

– Bulgaria bør ikke være blant haukene i EU, sa Stanisjev forut for ministermøtets diskusjoner om sanksjoner, ifølge EurActiv.

Fra Norge sitter partisekretær Raymond Johansen i presidentskapet til PES. PES har ikke uttalt seg om konflikten i Ukraina siden 3. mars.

- Det er naturlig at Norge legger seg på samme linje som våre allierte og støtter EUs straffesanksjoner, som de fleste av våre sosialdemokratiske søsterpartier også har stilt seg bak, sier Raymond Johansen i en kommentar til ABC Nyheter.

Fjerner toll, krever ny politikk

EUs utenriksministere sluttet seg i dag også til forslaget fra EU-kommisjonen om å fjerne toll på all import fra Ukraina i en viss tid.

EU lover også finansiell støtte i samarbeid med Det internasjonale pengefondet IMF, men vel å merke på betingelse av at Ukraina strammer inn sitt statsbudsjett og gjennomfører en pengepolitikk IMF og EU ønsker seg.

Artikkelen er oppdatert med kommentar fra Raymond Johansen