Med sine nærmere 280 kilo er BMW R 1250 RT absolutt ingen lettvekter. Sidevesker, enorm (og rent subjektivt: motbydelig) kåpe i tillegg til stor vindskjerm, gjør at RT fremstår som en mastodont på veien. Likevel merkes nesten ikke vekten når du kommer deg opp i fart og får lagt deg ned i svingene.

BMWs forvokste sportstourer er som en sofa på to hjul med oppvarmede seter, ergonomisk sittestilling, justerbar vindskjerm, elektroniske støttehjul, induksjonslader og har til og med innebygde høyttalere. Likevel innbyr sykkelen til tysk dampveivals med sine 136 hestekrefter og uanstrengte behov for styringsinnputt.

BMW R 1250 RT har lavt tyngdepunkt og er en fryd å kjøre – aktivt så vel som på bedagelig langtur. Foto: Sindre Nikolai Aker / Finansavisen

Nedlegg er lekende lett og sykkelen slenger seg fra sving til sving tilnærmet like enkelt som en 650-kubikker – og det med både passasjer og full oppakning. Selv på langtur hvor du ikke aner hvor mange timer du har foran deg i salen, blir du stadig fristet til å klikke deg frem til dynamisk modus på den enorme TFT-skjermen, og la deg underholde av tysk kvalitet.

Vi vendte nesen mot det reisebyråene promoterer som «verdens vakreste øyrike», Lofoten, for å teste herligheten.

3.000 kilometer over seks dager med svingete veier, fjelloverganger og skiftende vær burde være nok til å teste BMWs grandiose touringmaskin – og våre bakender – til det ytterste.

NØKKELINFO: BMW R 1250 RT – 2023 0-100 km/t: 3,4 sekunder Toppfart: 225 km/t HK/kW/Nm: 136/101/143 Vekt: 280 kg Akselavstand: 1485 mm Lengde: 2222 mm Setehøyde: 805 mm Forbruk: 4,9 l/mil Tank: 25 liter Motor: Boxer/tosylindret/shift cam Volum: 1254 cc Lasteplass: 2 x 35 liter Pris: 275.000 kroner. Denne modellen 358.125 kroner

De oppvarmede setene på RT er så komfortable at passasjeren flere ganger slet med å holde seg våken. Foto: Sindre Nikolai Aker / Finansavisen

Liker å kveles

For et stykke ingeniørkunst BMWs boxermotor er.

Tilnærmet uansett hvor du er registeret, maler motoren som en katt og er klar til å gi deg kraften du forespør med høyrehånden. Tyskernes tosylindrede motor med patentert ShiftCam-teknologi gjør at drivstofforbruket holdes lavt uten at det går på akkord med ytelsen.

Boxermotoren er boltet lavt på chassiet og gir sykkelen god balanse og lavt tyngdepunkt. Den oppleves smidig og lettkjørt til tross for vekten, og motoren skyver godt fra seg også ved lavt turtall. Støtdemperne BMW sverger til går under tilnavnet «telelever» og gir sykkelen presis respons under aktiv kjøring og hindrer at den stuper ved hard nedbremsing.

Det er nok av lasterom på R 1250 RT. Sideveskene rommer 35 liter hver. Foto: Sindre Nikolai Aker / Finansavisen

Sekstrinnsgirkassen leverer kraft til bakhjulet med vedlikeholdsvennlig kardangdrift og singel svingarm – uten at det har noe særlig å si for utseendet, da sideveskene og eksospotten er i veien.

De store Brembo-bremsene foran griper rundt doble 320 millimetersskiver og en generøs 276-millimeter bak gjør at du har full kontroll inn mot svinger – og også midt i svingen, dersom du skulle bli litt for ivrig med høyrehånden. Det er nemlig her støttehjulene kommer inn i bildet.

BMW R 1250 RT Foto: Sindre Nikolai Aker / Finansavisen

Elektroniske støttehjul

Og liker du ikke elektronisk assistanse kan du nesten bare bla videre til neste sak. For her får du hjelp fra A til Å.

For å gjøre oppsettet så enkelt som mulig gir BMW deg fire kjøremoduser: Eco, Rain, Road og Dynamic. Når du har valgt en modus, har hver av dem forhåndslagrede innstillinger på demping, antispinn og motorbrems.

Vi tilbrakte mest tid i dynamisk modus, med full tilgang til sykkelens hestekrefter og dreiemoment, stiv fjæring og så lite innblanding av elektronikken som mulig. Regnmodus transformerer hele sykkelen til en sofa med springfjærer fra 80-tallet og gir en høyst komfortabel opplevelse, i tillegg til at bakhjulet blir stoppet fra å spinne når du kjører forbi bobilene. En intellektuell BMW-hjerne som bringer deg trygt frem under alle forhold. Toppkarakter.

BMW R 1250 RT Foto: Sindre Nikolai Aker / Finansavisen

En annen funksjon er det BMW pompøst kaller Gear Shift Assistant Pro. Vi vanlig dødelige kaller det quickshifter. Den fungerer meget godt både opp og ned, men nedover liker den seg ikke om du har gasspådrag samtidig. Forståelig nok. Med motorbrems og lett berøring på bakbremsen trives downshiften som fisken i vannet. Dette gjør aktiv kjøring til en lek, og egger deg til å sette deg så aggressivt du klarer i denne sofaen med boxermotor og virkelig kose deg i svingene.

På transportetappene tar adaptiv cruisecontrol seg av jobben på mesterlig vis. Vi la maksfarten noen kilometer i timen høyere enn bilene foran oss, og ble transportert fra Trondheim til Bodø uten så mye som et gasspådrag eller bremseinput. Kjedelig kjøring, men avslappende og komfortabelt.

For å gjøre bakkestart enklere er RT også utstyrt med Hill Start Control. Motorsykkelen håndterer bakbremsen og slipper gradvis til du har kommet deg av gårde. Særs hjelpsomt med full oppakning og passasjer.

BMW R 1250 RT Foto: Sindre Nikolai Aker / Finansavisen

En teknisk dinosaur

Det er ingen tvil om at BMW har designet RT for aktiv kjøring, men det er ikke gjort på bekostning av komfort og bekvemmelighet. Alt en touringentusiast forventer – og litt til – får du i RT. I tillegg til oppvarmede seter, håndtak og justerbare vindskjermer, har sykkelen disse funksjonene:

En enorm 10,25-tommers TFT-skjerm har erstattet de analoge instrumentene. Alle instrumenter, navigasjon, radio, musikk og kommunikasjon er samlet i én fargeskjerm. For å styre det tekniske bruker du hjulet med venstre tommel og pekefinger. Hjulet er enkelt å bruke og intuitivt, men utfordringene starter når du beveger deg inn i BMWs operativsystem. Et vell av menyer og nivåer gjør bruken unødvendig vanskelig, selv for en testsjåfør som hittil har hatt svært få problemer med tekniske nyvinninger.

BMW har tapetsert på fysiske knapper på kåpen. Et bevis mot at operativsystemet burde vært bedre utformet? Foto: Sindre Nikolai Aker / Finansavisen

Det er kanskje også grunnen til at tyskerne har sett seg nødt til å montere fire fysiske knapper nede til venstre i cockpiten, på selve kåpen. Disse gir vibber tilbake til Honda Goldwing fra midten av 90-tallet. Håpløst gammeldags i våre øyne. Skal vi trekke ut noe positivt så gir det rask tilgang til varme i sete og styre.

Du kan også koble til intercom og mobil direkte til sykkelen for å spille musikk og styre kommunikasjonen fra sykkelen. Det fungerte så som så med vår Packtalk Bold-setup. Med mobilen tilkoblet kan du også dele kart til sykkelen gjennom WiFi-tilkobling. Det fungerte også heller dårlig og virket mer som en kjapp løsning på noe utviklerne ikke fikk nok tid til å lage før sykkelen skulle i produksjon.

BMW R 1250 RT Foto: Sindre Nikolai Aker

Induksjonslader for mobiltelefonen er en nødvendighet ettersom kartfunksjonen suger strøm fra mobilen. Den trådløse laderen forhindret at batteriet ble brukt, men var ikke kraftig nok til å lade opp mobilen. Vi satte derfor pris på mulighet til å koble til USB og lade konvensjonelt, men det gikk bare så vidt uten å knekke ledningen med min normalstørrelse eplemobil. Med en Pro Max fra samme produsent eller Ultra-varianten til Samsung hadde det ikke latt seg gjøre. Trekker marginalt ned på helhetsinntrykket.

En duppeditt vi hittil bare har sett på BMW-motorsykler, er SOS-knappen på høyre side av styret. Vi har ikke testet funksjonen selv, men er blitt fortalt at du kan ringe BMW Call Center manuelt.

Enda viktigere er det at sykkelen ringer automatisk dersom du skulle være i en alvorlig ulykke.

– Jeg mistet sykkelen i bakken og da kom det plutselig en vennlig tysk stemme ut av høyttalerne på sykkelen som spurte om alt var bra med meg. Så jeg svarte skamfullt at alt var bra og at jeg bare mistet balansen, fortalte en uheldig sjåfør vi snakket med på én av et utall ferjeturer på veien.

Til info finnes det flere mobilapper som gjør samme nytten for sjåfører som kjører andre merker enn BMW.

BMW R 1250 RT Foto: Sindre Nikolai Aker / Finansavisen

Stiv pris

Årets modell av RT starter på 275.000 kroner inkludert levering.

Sykkelen vi testet hadde også Perfomance-pakke til 74.000 kroner, høyttaleranlegg til 15.000 kroner, oversikt over dekktrykk til noen tusenlapper, stort lysoppsett likeså, aktiv cruisecontrol og et vell av andre elektroniske tilleggsvalg.

Alt dette presser prisen helt opp i 358.125 kroner – en stiv pris for de fleste. Er den verdt det? Så absolutt.

Her får du langturmuligheter du bare kan drømme om med andre sykler, og det også med passasjer bakpå. Min bedre halvdel hadde det så komfortabelt at hennes største utfordring var å holde seg våken – ikke bare på transportetappene på E6, men også på de svingete veien med aktiv kjøring. Første klage på vondt i baken fra hennes side kom i Stjørdal – ikke på vei opp, men på vei ned igjen fra Lofoten – 2.400 kilometer etter turen startet.

Et godt skussmål til det vi vil kategorisere som verdens beste sportstourer i 2023.

BMW R 1250 RT – konklusjon PLUSS Komfort, komfort, komfort

Overraskende kvikk MINUS Unødvendig vanskelig å komme seg ut av cruise-control uten ukomfortabel bremsing

Dårlig operativsystem og mobiltilkobling

Svak trådløs lading, for lite rom får å lade med kabel DESIGN Altfor stor kåpe – veldig komfortabelt, men også veldig stygt FØRERMILJØ Behagelig og oversiktlig sittestilling

Flere setevalg, store konfigurasjonsmuligheter

Varme i holker og begge seter KJØREEGENSKAPER God akselerasjon

Kvikk i svingene

Oppsiktsvekkende svingradius – hørte vi amerikansk politi? YTELSER Upåklagelig i dynamisk modus

Som skapt for norsk langtur

Verdens beste sportstourer? PLASS God plass i sideveskene på totalt 70 liter

Pluss for ekstra oppbevaring og induksjonslader i to små ekstra rom MYE FOR PENGENE Tja, sykkelen er dyr, men du får enormt mye med i pakken KONKLUSJON – 9/10 Boxer-motoren gjør det umulig å ikke trekke på smilebåndet ved fullt gasspådrag. Design og funksjonalitet trekker noe ned fra toppkarakter.

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.