Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



MC: For den tinitusinfiserte leser som etter mil etter mil med øredøvende bråk fra eksospotta som skriker i fjellveggen sliter med kronisk hodepine, kan motorsykkelprodusentene nå friste med elektriske alternativer – som det faktisk går an å vurdere.

Tidligere har el-motorsyklene hatt så vidt over 100 kilometer rekkevidde, medioker akselerasjon og den største haken – ingen hurtiglading. Etter en liten times kjøring er du plutselig ladefast i fire timer for å få nye 100 kilometere å rutte med.

Nå har det snudd. De elektriske nyvinningene kan nå by på alt fra 470 kilometer rekkevidde, toppfart på 350 kilometer i timen, 0-100 på 2,2 sekunder og sist, men ikke minst: hurtiglading på 125 kW som får deg tilbake på veien igjen etter 15 minutter.

Men: det koster.

Energica Experia, Pursang E-Tracker, Sondors Metacycle, Arc Vector og Cake Kalk INK. Foto: Energica / Pursang / Sondors / Arc / Cake

Sportstourer med én utfordring

Italienske Energica kom i 2021 med verdens første, og eneste, elektriske hyper-naked: Energica Eva Ribelle RS. 170 hestekrefter, 222 Nm med dreiemoment og 0-100 på 2,6 sekunder. Til sammenligning har KTM Super Duke R – viden kjent som den villeste gatesykkelen som finnes på markedet – bare 140 Nm dreiemoment og 0-100 på 3,2 sekunder.

I 2023 kommer italienernes første elektriske sportstourer – Energica Experia – med fullt bagasjeoppsett på 112 liter, varme i håndtakene og vindavviser.

Den elektriske touringkongen har fått 100 hester og 115 Nm dreiemoment som gir 0-100 på 3,5 sekunder. Men det er ikke ytelse på kort distanse som gjelder når du kjører en sportstourer – da er det lange turer, kalde fjelloverganger, dype daler, svingete veier og følgelig også rekkevidde som gjelder.

Noen av årets beste el-motorsykler Modell Kategori Pris 1. Arc Vector Estetisk vinner 1.200.000 kr



2. Energica Experia Best allrounder 360.000 kr



3. Lightning LS-218 Raskeste 388.800 kr



4. Evoke 6061 Raskest lading 243.000 kr



5. Pursang E-Tracker Offroad med stil 160.000 kr



6. BMW CE 04 Skiller seg mest ut 116.000 kr



7. Cake Kalk INK Morsom stifinner 93.300 kr

8. Vespa Elettrica Beste scooter 67.900 kr

Italienerne har klart å presse ut 420 kilometer fra batteriet. Dette er imidlertid på bykjøring, og det er ikke her Experia skal briljere. Ute på landeveien er rekkevidden 256 kilometer, mens WMTC-standarden (tilsvarende WLTP-modellen for elbiler) operer med 222 kilometer.

Energica Experia er laget for lange turer med mye bagasje. Foto: Energica

Men det er en bakside.

Når kilometerne er slukt opp og batteriet nærmer seg slutten byr Experia på det produsenten kaller hurtiglading, men som etter norsk standard bare så vidt kommer seg over semihurtig.

Med bare 24 kW kapasitet tar det 40 minutter å lade fra 0-80 prosent – altfor lenge om du kjører med kompiser, eller venninner, som er tregere enn deg med å komme seg bort fra sine fossile metallhingster.

Om du skulle trenge hjelp for å navigere sykkelen på parkeringsplassen kommer den også med parkeringsassistentmodus som tar deg forsiktig både forover og bakover så du slipper uhell på gassen.

Pris for en fullt utstyrt Experia er 360.000 kroner. Innstegsmodellen koster 295.000 kroner. For slike summer får du mye forbrenningsmotorsykkel for pengene. Veldig mye. En flett ny adventurekonge av typen BMW R 1250 GS, legendariske Suzuki Hayabusa rett fra leverandør eller BMW S 1000 RR uten et støvfnugg, for å nevne noe.

Enova er så elskverdige at de støtter kjøp av tung el-motorsykkel med 25.000 kroner, men fortsatt vil prisen starte på 270.000 kroner. Hvor lenge Enova-støtten varer er fortsatt ukjent, så om du vurderer å kjøpe elektrisk kan det være lurt å få ut fingeren gitt politikernes nylige avgiftsøkning på elbiler fra i år.

Energica Experia – beste allrounder Pris: 360.000 kroner Toppfart: 180 km/t Rekkevidde: 256 km Motorytelse: 102 hk Akselerasjon 0-100 km/t: 3,5 sek

Arc Vector har ikke spart på noe, men det koster. 1,2 millioner kroner for å være nøyaktig. Foto: Arc

Jagerflytendenser

For mange var det en barndomsdrøm å fly jagerfly. Britiske Arc og deres svært luksuriøse Vector hevder å være verdens mest avanserte motorsykkel.

Den kan dessverre ikke fly, men kommer til gjengjeld med spesialdesignet hjelm med heads-up display à la det jagerflypiloter har.

Det kommer særlig godt til nytte i og med at det tradisjonelle speedometeret eller nyere TFT-displayet ikke er montert. Noe må man ofre for estetikk.

Prislappen på 1,2 millioner kroner er heftig nok til å skremme bort klientellet Arc ikke vil ha noe med å gjøre – her siktes det mot den formuende del av befolkningen.

Arc Vector – den vakreste Pris: 1.200.000 kroner Toppfart: 351 km/t Rekkevidde: 436 km Motorytelse: 117 hk Akselerasjon 0-100 km/t: 3,2 sek

Lightning LS-218 er laget for fart og spenning. Foto: Lightning

Fartsdemon

Noen motorsykler er ment for byen. Andre for skogsstier. Men sykkelen med det klingende navnet Lightning LS-218 er kun laget for én ting: nylagt asfalt, svingete landeveier og en tur til bane i ne og ny.

Lightning er verdens raskeste elektriske motorsykkel som er godkjent for kjøring på offentlig vei med sin elleville toppfart på hele 351 km/t.

Fartsvidunderet koster imidlertid en god slump og amerikanerne operer med en pris 38.888 dollar – 385.000 kroner – men til gjengjeld får du igjen for pengene.

Motor på 200 hestekrefter, 0-100 på 2,2 sekunder og rekkevidde på 290 kilometer er alle helt i toppsjiktet i el-motorsykkelverdenen. Om du har lyst til å kjøre 290 kilometer i én kjøring på en aggressiv R-sykkel med stiv fjæring og hardt sete, får være opp til deg. Hver sin smak.

Lightning LS-218 – fartsdemonen Pris: 388.800 kroner Toppfart: 351 km/t Rekkevidde: 290 km Motorytelse: 200 hk Akselerasjon 0-100 km/t: 2,2 sek





Evoke 6061 lader lynraskt og gir 80 prosent fra flatt batteri på et kvarter. Foto: Evoke

Lademonster

El-motorsykler har hatt en voldsomt tidkrevende bakside i en årrekke. Når de går tom for strøm har det tatt altfor lang tid å lade dem opp igjen.

Med Evoke 6061 er det problemet historie. Batteriet lader opp mot 125 kW og går fra 0-80 prosent på bare 15 minutter – akkurat nok tid til å riste ut krampene i baken, hive inn to wiener og slå lens. Dekkene rekker ikke engang å bli kalde før du er klar til å hoppe over skinnsetet og kaste deg rundt nye svinger.

Rekkevidden er på 470 kilometer ved bykjøring, men reduseres til 360 kilometer med variert kjøring.

Evoke 6061-XR – ladekongen Pris: 243.200 kroner Toppfart: 230 km/t Rekkevidde: 470 km Motorytelse: 160 hk Akselerasjon 0-100 km/t: 2,6 sek.

Pursang E-Tracker er som skapt for et urbant bymiljø, men produsenten peker mot skogen. Foto: Pursang

Offroad med stil

Spanske Pursang er blant innovatørene i el-mc-miljøet og tilbyr nå en hybrid mellom gatekjøring og offroad.

Pursang E-Track er stilfull og retro i stilen, og det er noe caféracer-esque over det hele. Bosch-motoren og sittestillingen gjør det mulig å cruise avslappet gjennom byen, men også å kjøre inspirert på svingete veier eller grus.

Motorsykkelen kan ikke vise til den lengste rekkevidden med sine 140 kilometer, og passer følgelig bedre i et urbant bymiljø eller i umiddelbar nærhet til lademuligheter. Hva produsenten tenker om at stikjøring og lademuligheter går hånd i hånd er en gåte for undertegnede.

Pursang E-Tracker – offroad med stil Pris: 149.000 kroner Toppfart: 110 km/t Rekkevidde: 140 km Motorytelse: 15 hk Akselerasjon 0-100 km/t: -





Cake Kalk INK er laget for smale stier i skogen. Foto: Cake

Morsom stifinner

Svenske Cake har satset stort på lette elektriske motorsykler og mopeder som er ment for transport av både mennesker og varer.

Blant de morsomste modellene finner vi Cake Kalk INK – en sykkel laget for lek i skogen. Svenskene har hentet inspirasjon fra trailsyklene og satt sammen denne lydløse stifinneren.

Tidligere var den kun laget for skogsbruk, men senere har oppgraderinger gjort den til en lettsykkel på 125 kubikk og også lovlig å kjøre på offentlig vei. Med sine 78 kg inkludert batteri er den noe tyngre enn konvensjonelle trailsykler som veier rundt 65 kg.

Dette er det perfekte kompromiss mellom en elektrisk tråsykkel og en motorsykkel i full størrelse. Lett og hendig å styre, men har krefter når du trenger det.

Cake Kalk INK – morsom stifinner Pris: 93.300 kroner Toppfart: 90 km/t Rekkevidde: 3 timer offroad-kjøring Motorytelse: 15 hk Akselerasjon 0-100 km/t: -

Vespa Elettrica passer godt til bykjøring. Foto: Vespa

Vespa Elettrica

Skal du kjøre rundt i byen er det ingenting som er mer klassisk enn en Vespa. Helt siden 1940-tallet har det vært selve innbegrepet av moped, og nå har italienerne fornyet seg og kommet med sine helelektriske modell Elettrica.

Prislappen på 67.900 kroner – minus 3.500 i Enova-støtte – er overkommelig for de fleste. Motoren på 5 hestekrefter gir deg ikke allverdens med fraspark, men umiddelbar reaksjon fra den elektriske motoren gir nok til å smette mellom bilene som stamper i kø inn og ut av byen.

Bryr du deg ikke om Vespa-navnet kan vi anbefale Piaggio 1 til 23.900 kroner isteden. Tilnærmet lik ytelse og basert på samme plattform.