MC: Metallhingsten har stått tjoret fast til trauet i garasjen i månedsvis. Mørkt og kaldt. Eventuelt lyst og varmt, hvis du har råd til den slags i disse inflasjonstider.

Du kjente det begynte å krible i fingrene allerede dagen etter du parkerte den for vinteren. Savnet av suget i magen når du gir ordentlig gasspådrag. Kilingen i øregangene når du lar eksosen spille sine høyeste noter. Eller den avslappende følelsen av å kjøre ut på din faste landeveisrunde, vel vitende om at de neste timene kun er myntet på deg selv, motorsykkelen og asfalten.

Svingete veier i nydelig norsk natur frister mer og mer jo nærmere gradestokken nærmer seg pluss og snøen forsvinner fra veiene. Er du på utkikk etter en ny kompanjong på to hjul å utforske norske veier på, er dette artikkelen for deg: Her er motorsykkelverdens råeste nyvinninger for 2023.

Ducati Panigale V4 R lar deg miste lappen raskere enn de fleste. Foto: Ducati

Eksklusivt fartsmonster

Årets dyreste nyhet er Ducatis nyeste racingsykkel: Ducati Panigale V4 R. Flaggskipet har en stiv prislapp på rett over 530.000 kroner, men til gjengjeld har det aldri før eksistert en gateklar motorsykkel som har vært nærmere ytelsen til en konkurransesykkel.

Hjertet i Panigale V4 R er den nye Desmosedici Stradale R-motoren som har maks turtall på hele 16.500 omdreininger og leverer 218 hestekrefter. Skal motoren nå sitt fulle potensial må du imidlertid montere racingeksosen fra Akrapovič som gir 237 hestekrefter. Ytterligere 3,5 hestekrefter kan tynes ut av doningen hvis du lar den slurpe Ducatis egen motorolje. Da ender den maksimale effekten på 240,5 hestekrefter.

De 240 gampene fordelt på 188,5 kilo gjør at toppfarten er estimert til hele 335 kilometer i timen og 0-100 gjøres unna på 2,8 sekunder, men Ducati har ikke kommet med noen offisielle tall ennå. Om de kommer helt opp til Moto GP-standard der 300 kilometer i timen nås på bare 9,7 sekunder gjenstår å se.

Panigale V4 R – eksklusiv fartsdemon Pris: 530.000 kroner Toppfart: 335 km/t (estimert) Dreiemoment: 112 Nm Motorytelse: 240,5 hk Akselerasjon 0-100 km/t: 2,8 sek (estimert)

BMW M 1000 RR er utstyrt med karbon fra topp til tå. Foto: BMW

Tysk karbonmesterverk

Nestemann på listen er BMW M 1000 RR som, til tross for prislappen på nær 480.000 kroner, ikke når helt opp til sin italienske kollega. Tallenes tale viser at Ducati er en hårsbredd foran hva gjelder ytelse.

Som kjent fra bilverdenen betyr M-en foran modellnavnet krefter i bøtter og spann og svingarm, detaljer og vinger i fjærlett karbon.

Motoren har samme effekt som tidligere, men etter utallige timer i vindtunnel og utforming av ny kåpe er aerodynamikken betydelig forbedret.

Toppfarten skal ifølge produsenten nå være på 314 kilometer i timen mot 306 kilometer i timen på forrige modell, mye takket være kåpe i nevnte karbondrakt. Også her, som hos Ducatis fartsdemon, får du karbonvinger som gir 22 kilo mer marktrykk når du kjører i 300 kilometer i timen eller mer. Som vil si svært sjeldent.

– Et ingeniørmessig mesterverk takket være høye ambisjoner, lidenskap og teknisk finesse, sier Christian Gonschor, prosjektleder for arbeidet med modellen. Helt objektivt naturligvis.

Motoren yter 212 hestekrefter og 0-100 skal gå unna på 3 sekunder blank.

BMW M1000RR – tysk karbonmesterverk Pris: 480.000 kroner Toppfart: 314 km/t Dreiemoment: 113 Nm Motorytelse: 212 hk Akselerasjon 0-100 km/t: 3,0 sek

Yamaha Tracer 9 GT+ vil nok bli en bestselger. Foto: Yamaha

Høyteknologisk innstegsmodell

Hva gjør en sportstouring-Yamaha på listen over årets råeste motorsykkelnyheter, spør du kanskje deg selv. Vel, det handler ikke så mye om motorytelse og kjøreegenskaper – selv om dette også er upåklagelig – nei, det handler om teknologi.

Og det er her de ulærde strides – hvor mye skal man styre selv, og hvor mye skal man overlate til datamaskinene? Lite slår følelsen av å gi på ut av svingen så forhjulet løfter seg noen titalls centimeter fra underlaget. Skal man la datamaskinen tøyle kreftene og senke forhjulet ned på bakken igjen, eller la erfaring gjøre jobben?

Yamaha Tracer 9 GT+ tar oppgaven på strak arm. Hjernen i denne touringsykkelen er blant det heftigste på markedet. Her får du ABS, cruise-control, anti-skrens, anti-wheelie-control og quickshifter opp og ned, men i tillegg til dette har du nå en sensor foran på sykkelen som måler avstand til bilen foran.

Hva gir det? Jo, adaptiv cruise-control. «Jeg skal jo kjøre aktivt», sier du kanskje. Ja, men på lange transportetapper på motorvei og med midtdeler som gjør forbikjøringer umulig, er det absolutt ikke å forakte.

Hvis målet er å kjøre langt, fort, kan Yamaha Tracer 9 GT+ være valget. Foto: Yamaha

Ikke nok med det – sensoren bistår også i en ekstremsituasjon der Yamahaen merker at du ikke bremser nok for å stoppe før hindringen foran deg. Bremser du kun med forbremsen, vil motorsykkelen selv bidra med bakbremsen, og bremser du ikke hardt nok vil den automatisk skvise bremsene ytterligere for å gi maksimal stoppkraft. Trygt mener Yamaha – spørsmålet er hvor mye bremsingen griper inn under vanlig kjøring. Prøvekjøringen tilsier at Yamahas løsning i sin nyeste Tracer er av ypperste klasse.

Japanernes sportstourer virker å kunne bli en bestselger i et segment som passer godt for dem av oss som har kjørt R-sykler og heftige nakensykler i noen år – og fremdeles vil ha fart og smidighet i krappe svinger – men som også kan sette pris på komfort, bagasje og mulighet for å kjøre lengre turer uten å måtte stoppe med stadig kortere mellomrom jo lengre turen drar ut.

Prisen for Yamahas flaggskip i sportstouring-segmentet: 230.000 kroner.

Yamaha Tracer 9 GT+ – høyteknologisk innstegsmodell Pris: 230.000 kroner Toppfart: 250 km/t Dreiemoment: 93 Nm Motorytelse: 119 hk Akselerasjon 0-100 km/t: 3,5 sek

Suzuki GSX1000 GT+ er allsidig og kan brukes på langtur og aktiv kjøring. Foto: Suzuki

Grand Tourer med stor G

Suzuki har hengt etter konkurrentene de siste årene når det kommer til innovasjon og utvikling. De har vært trege med TFT-display og levert nye modeller med håpløst foreldede gule frontlykter som gjorde det umiddelbare inntrykket heller bakoverlent.

Nå har imidlertid japanerne kommet med sin nye Grand Tourer Suzuki GSX S1000 GT+ som imponerer kraftig både teknologisk og hva gjelder ytelse. Men er den egentlig ny?

Under plastdekslene finner du nemlig den samme gamle K5-motoren som Suzuki brukte i GSX-modellen sine helt tilbake i 2005. En 18 år gammel motor i en splitter ny motorsykkel. Kan det fungere? Så absolutt.

K5-motoren er nå finjustert med kraftigere bunndrag og økt dreiemomentet for å passe bedre til landeveiskjøring med passasjer og bagasje. GSX S1000 GT+ er lettkjørt, sportslig og høyteknologisk og er helt enkelt et godt kompromiss mellom tre forskjellige bruksområder: småkjøring til og fra jobb, søndagstur på svingete veier med høyt turtall og komfort til skikkelige langturer.

Den nye GT+-modellen er utstyrt med et lass av teknologiske hjelpemidler, som ABS, anti-wheelie, quickshifter begge veier og assistanse ved lavt turtall. Samlet gir systemene et svært godt utgangspunkt for en trygg og komfortabel reise.

Du kan også koble til telefonen din og få tilgang til en rekke apper. Skjermen viser kontakter, kalender, musikk og kanskje mest aktuelt for våre langtkjørende lesere: kart.

GT+-ens forgjenger, GT, kom for øvrig på 2. plass hos RevZillas Daily Rider-kåring for 2022. Prisen matcher Yamahas Tracer 9 GT+ på 230.000 kroner.

Suzuki GSX S1000 GT+ – sportslig langtur Pris: 230.000 kroner Toppfart: 250 km/t Dreiemoment: 106 Nm Motorytelse: 150 hk Akselerasjon 0-100 km/t: 3,4 sek

Ducati Diavel 1260S vekker oppsikt både med utseendet og lyd. Foto: Ducati

Dyr milsluker

Den sagnomsuste Ducati Diavel har eksistert siden 2011 og den brølende Testastretta L-twin-motoren har vært det store kjennetegnet på Diavel, Monster og flere andre modeller.

I 2023 er rekken brutt. På lik linje med at brølende og bensinhungrige V8-ere blir avskiltet én etter én, skal heller ikke Ducati fortsette å produsere sine L-twin-motorer i Diavel. Ducati Diavel 1260S kommer nemlig med Ducatis V4 Granturismo-motor – «Power meets smoothness» som italienerne selv omtaler hjertet av Diavelen.

Den nyutviklede motoren med sine fire sylindre er på 1.158 kubikk og yter 168 hestekrefter og 126 Nm dreiemoment. Mest iøynefallende er eksospotta som nå ser ut som noe tatt rett ut fra Mad Max med sine fire mitraljøselignende eksostupper.

«Dette er den ideelle motor for en muskuløs cruiser: den kombinerer lineær kraftfordeling ved lavt turtall med energisk dreiemoment gjennom hele turtallsområdet», skriver Ducati selv om sin nyeste Diavel. De understreker at modellen vil passe for både førere som liker fart, men som vil ha en mer avslappet sittestilling, til den urbane show-off-sjåføren.

Apropos fart: det får du i bøtter og spann. Med Ducatis launch control og wheelie control skal Diavelen klare 0-100 på bare 2,7 sekunder. Italienerne har også gitt mulighet for halvstive sidevesker på totalt 48 liter, rygghviler for passasjer og vindskjerm.

Prisen for herligheten starter på rett over 300.000 kroner. Med ekstrautstyr jekkes den opp til rundt 360.000 kroner.

Ducati Diavel 1260S – italiensk muskelbunt Pris: 300.000 kroner Toppfart: 270 km/t Dreiemoment: 126 Nm Motorytelse: 168 hk Akselerasjon 0-100 km/t: 2,7 sek

Triumph Rocket 3 ser tung ut, men er overraskende lett å styre. Foto: Triumph

Triumph Rocket 3 GT

Motorsykkelverdens største motor er det britiske Triumph som kan skilte med.

Triumph Rocket 3 har fått nytt utseende, er også blitt pusset opp under dekslene og er lysår foran forrige modell – som amerikanerne ga navnet Triumph Rocket III – særlig hva gjelder manøvrerbarhet.

2023-utgaven kommer i både GT og R-utgave og på begge modellene har du den voldsomme motoren på hele 2,5 liter mellom beina. Det er det dobbelte av en normal bensindrevet Volkswagen Polo – og det med bare en tredel av vekten.

Den siste generasjonen Rocket 3 R leverer hele 221 Nm med dreiemoment – 75 prosent mer enn årets utgave av Ducati Diavel – og går som navnet tilsier: som en rakett. Fra stillestående til 100 kilometer i timen tar som sin italienske konkurrent 2,7 sekunder.

Man skulle tro at bakdekket på 240 mm i bredde klarte å gi nok grep til å holde fartsbeistet på to hjul, men den gang ei. Så fort du skrur av traction control merker du at hjulet spinner i både første, andre og helt opp i tredje gir – ikke ulikt Ducati Diavel.

En stor motor gir naturlig nok også høy vekt og mye å dra rundt svingene, men til tross for sine rundt 300 kilo er sykkelen lettere å manøvrere enn den burde være, gitt vekten og de tykke hjulene.

GT-utgaven ligger på rundt 360.000 kroner og kommer med cruise control, keyless tenning, varmeholker og til og med bakkestartshjelp som standard – som jo kommer godt med når du drasser rundt på en motorsykkel som veier 100 kilo mer enn vi er vant til.

En nedside med Rocket 3: høyt bakhjulsbudsjett.

Tar du deg imidlertid råd til den ekstra utgiften er det bare å vende nesen ut mot det ganske lands vidåpne veier med beistet av en tresylindret motorsykkel mellom beina, og forberede deg på vekselvis misunnelige og anerkjennende blikk fra andre motorsyklister.

Triumph Rocket 3 – dobbel Polo Pris: 360.000 kroner Toppfart: 285 km/t Dreiemoment: 221 Nm Motorytelse: 165 hk Akselerasjon 0-100 km/t: 2,7 sek

