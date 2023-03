MV Agusta Lucky Explorer 9.5

Først ut er en off-road-kapabel sykkel fra MV Agusta, med knastedekk, en stor motorbeskytter og høy bakkeklaring. Dette er nok ikke noe de fleste vil assosiere med den italienske produsenten. Men, takket være at de sitter på rettigheten til Cagiva – merket som på 80- og 90-tallet hadde den Paris-Dakar-vinnende sykkelen Elefant – kan de dra nytte av litt lånt pondus. Nye Lucky Explorer 9.5 prøver ikke å skjule inspirasjonskilden. Den tar til og med navnet sitt fra Cagiva-lagets sponsor i ørkenracet, Lucky Strike, og bruker designelementer fra datidens dekaler.

MV Agusta Lucky Explorer 9.5. Foto: MV Augusta

2023-utgaven byr på en 3-sylindret motor på 931 kubikk, med 124 hestekrefter. Det vil bety god fart uavhengig av underlag, til tross for en tørrvekt på 208 kg. Toppfarten er oppgitt til 240 km/t.

I likhet med de fleste andre syklene i denne klassen, byr MV Agusta på tech-stæsj for å fiffe opp opplevelsen. Et 7-tommers dashbord har blant annet blåtann og wifi-tilkobling, cruisecontroll, launch control, antispinn i 8 forskjellige nivåer, bremser fra Brembo og GPS.

Lucky Explorer kommer også i en mindre og rimeligere A2-variant, kalt 5.5.

Pris og tilgjengelighet i Norge er ukjent i skrivende stund.

Ny fra Kina - Voge 900 DS . Foto: Voge

Voge 900 DS

Som med elbiler har også kinesiske merker inntatt motorsykkelmarkedet i i Europa. Voge er ett av disse og har hatt forhandler i Norge siden 2020. Merket er en underavdeling av industrikonsernet Loncin fra Chongqing, som produserer alt fra generatorer og motorer til ATV-er, droner og motorsykler. Siden 2007 har de også laget motorer for BMW Motorrad.

Voges nye adventure-sykkel 900 DS har derfor samme motor som finnes i BMW F 900 R og F 850 GS. Flere andre deler er også lånt mellom BMW og Voge, blant annet hjulopphenget.

900 DS er tilgjengelig med TFT-skjerm (for alle praktiske formål et digitalt instrumentpanel), varme i både sete og håndtak og sidevesker i aluminium. Setehøyden på 825 mm er nokså bra og sykkelen veier 220 kg.

Importøren sier til Finansavisen Motor at 900 DS kommer for salg i Norge mot slutten av året. Prisen er ennå usikker. «Lillebroren» 650 DS er priset til rett under 100.000 kroner.

Suzuki V-STROM 800DE, ny for modellåret 2023. Foto: Suzuki

Suzuki V-STROM 800DE

Ny lansering, på plass midt i mellomsjiktet blant Suzukis adventure-modeller. Her er det ikke snakk om kun en kosmetisk oppdatering, men en ny plattform, et nytt chassis og en ny motor med 82 hestekrefter (fra GSX-8S). Røslig tank som gir rekkevidde på over 350 km. Motoren er ikke lenger en V-twin, men nå paralelltwin. Demperne er justerbare, fra Showa. Setehøyden er også i mellomsjiktet, på 855 mm, med 220 mm bakkeklaring for off-road-situasjonene. Legg merke til felgene med retroinspirert gullfinish. En konkurrent til Yamahas Tenere 700? Prisen er 169.900 kroner.

Nytt fra Japan - Honda XL750 Transalp. Foto: Honda

Honda XL750 Transalp

Det som potensielt er årets største nyhet i dette segmentet sålangt kommer fra Honda. Ikoniske Transalp er tilbake, etter å ha ligget i dvale siden 2008. Nå lanserer Honda touring- og adventuresykkelen med 750-kubikk motor. Og dermed går den rett i strupen på F 850 GS fra BMW, med priser fra 159.990 kroner.

Her er Hondas uttalte mål å lage en sykkel med gode allround-egenskaper. Myntet på lange distanser på både grus og asfalt. Samtidig som Transalp skal være smidig nok for bylivet.

Motoren er den samme som i CB750 Hornet fra naken-segmentet. Litt annen tuning og en tank på 15 liter gir rekkevidde opptil 390 km. Kjøreklar vekt er 190 kg. Sittehøyden er 895 mm, men et lavere sete kan fås som ekstrautstyr.

Både front og bak er sykkelen utstyrt med Showa-dempere, men forgaffelen er ikke-justerbar. Hjuloppsettet er klassisk adventure: 21-tommer foran og 18-tommer bak, begge på eikefelger. På tech-fronten er slikt som TFT-skjerm, telefontilkobling og 4 forskjellige kjøremoduser. Velger du Rally-pakken får man en enda tøffere motorsykkel, med blant annet hurtigskifter, motorbeskyttere og kraftigere fothvilere.

Kombinasjonen av pris og egenskaper plasserer nok Transalp som en inngangsmodell til storebror Africa Twin, som koster godt over 200.000 kroner.

Nye Honda Transalp er utstyrt med dempere fra Showa og eikefelger. Foto: Honda

Smånytt og ryktebørsen

Det er fortsatt tidlig 2023 og i Norge er sesongen fortsatt noen måneder unna. Mange nyheter er på vei. Her er noen av mindre skala: I 2023 får KTM 390 Adventure endelig eikede felger, Yamaha Tenere 700 (Norges nest mestselgende tunge MC) oppgraderes med TFT-skjerm og ABS som kan slås av (noe de mest hardbarkede off-road-kundene sikkert vil sette pris på). Ducati oppdaterer sin DesertX med navigasjon og nye farger. Nye farger får også Honda Africa Twin.

KTM 390 Adventure er utsyrt med eikefelger og nye farger for det nye modellåret. Foto: KTM

På ryktebørsen er BMW og Royal Enfield store om dagen. BMW – som i fjor solgte over 200.000 sykler, mer enn noen gang tidligere – har nylig teaset en stor sak på sin Instagram. Mange håper at dette er en R 1300 GS. Royal Enfield høster på sin side oppmerksomhet rundt en større og oppdatert versjon av retro-eventyreren Himalayan 411.

Lekkede bilder av det som ser ut til å være en heftigere utgave av Husqvarnas 901 Norden (svenskenes versjon av KTM 890 Adventure) har også fått stor oppmerksomhet. Expedtion skal etter sigende være enda mer offroad-fokusert, med oppgradert forgaffel, mer bakkeklaring og en tøffere look.

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.