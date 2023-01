I en motorsykkel som veier 666 kilo, virker det i grunn passende at den sennepsgule lakken er dekorert med en bråte dødninghoder.



Eieren selv er ikke helt overbevist om han liker pynten eller ei, men forteller at han lette såpass lenge etter en «skikkelig Boss Hoss», at dekorens motiver er mindre viktige.

– Dødninghoder er så langt vekk fra meg som man kan tenke seg, men det er ingen riper eller vaskeroser i lakken, og resten av motorsykkelen er nydelig, sier Rune Hove.

På avstand ser den sennepsgule motorsykkelen nesten uskyldig ut. Tett på er den nesten ond. Håndverket derimot er eksepsjonelt. Foto: Martin Tystad / Finansavisen

Samles på Jæren

I traktene sør for Stavanger er 64-åringen godt kjent. Ikke først og fremst for motorsykler og biler, selv om han har hatt mange opp gjennom årene, og fortsatt har en betydelig samling.

Rune Hove er kanskje mest kjent for å ha bygd opp og drevet Hove Plantesalg i en halv mannsalder, et selskap som datteren hans driver videre. Sønnen Kjetil står bak Hove Classic Cars, som har fokus på amerikanske biler og veteranbiler, samt frister publikum med familiens imponerende samling av motorsykler av ulik årgang og opphav.

Kleppe har blitt et yndet reisemål for bil- og MC-entusiaster i alle aldre. Ikke uventet får den bil- og MC-interesserte faren oppbevare de fineste kjøretøyene sine i salgslokalene til sønnen. Veteranbil- og MC-butikken er blitt en naturlig møteplass for likesinnede i nærområdet.

Den veier 666 kilo. En egenvekt det lukter svidd av, men vi noterer og blunker med. Foto: Martin Tystad / Finansavisen

Mangeårig jakt

Hove Sr. beskriver seg selv som en ADHD-person som har hatt mye energi hele livet, og som alltid har latt seg fascinere av store motorer. Drømmebilen som guttunge var en amerikaner, nærmere bestemt en 1968-modell Chevrolet Camaro og som 17-åring kjøpte han seg nettopp det.

De amerikanske motorsyklene som Monte Warne startet å bygge i Dyersburg i Tennessee i 1990, har alt – krefter og volum – men Boss Hoss er dyre. Spesielt de aller nyeste. 2023-modeller starter på rundt 70.000 dollar, men ønsker man større bakhjul, spesiell lakk, annet styre, komfortseter og annet ekstrautstyr, kan prisen fort havne på over 2 millioner kroner, inklusive frakt og avgifter.

2007-modellen Boss Hoss 502 med «big block» V8 tar plass, også i den store garasjen på Kleppe. Sterke sportsbiler ser svake ut i forhold. Foto: Martin Tystad / Finansavisen

Fra 300.000 kroner

I skrivende stund er det ett eksemplar av Boss Hoss til salgs på Finn. Det står en 2005-modell Boss Hoss 350 hos MC-butikken Big Twin i Råde. Med en 5,7-liters Chevrolet «small block» V8 og 265 hestekrefter er prisantydningen 549.000 kroner. Ifølge MC-butikken er prisene på brukte Boss Hoss vanligvis fra 450.000 kroner og oppover, avhengig av årsmodell og forfatning.

Ifølge Boss Hoss Cycles Norway i Stokke, er det cirka 55 eksemplarer av Boss Hoss i Norge. Kundene er erfarne MC-entusiaster, som har kjørt alt mulig av motorsykler, og som så ønsker seg «det absolutt ultimate» på to hjul. Ifølge importøren starter bruktprisene på rundt 300.000 kroner.

– Problemet er at man får knapt kjøpt nye Boss Hoss i Europa, fordi de ikke har ABS-bremser. De nyeste du kan ha i Norge er 2017-modeller. Men de fleste kjøper 10 år gamle sykler, hvorpå de får 90 prosent avslag på avgiftene og fortsatt har en godt utstyrt MC. Det vanligste er 5,7-liters «small block» V8 med 385 HK, forteller Bjørn Olaf Lervik hos Boss Hoss Cycles Norway.

Boss Hoss 502 er skapt for å cruise av gårde i ro og mak. Vel vitende om at du kan dra fra det meste, dersom situasjonen krever det. Foto: Martin Tystad / Finansavisen

– Ingen villmannssykkel

Som fasongen antyder er ikke Boss Hoss 502 en MC som er lagd for å bryte fartsgrenser med.

– Det er kun to gir, første- og andregir. Det er en flott glidesykkel. Det er så mye dreiemoment at hvis man girer for fort, kan man dra i stykker hele girkassen, har det blitt meg fortalt.

– Trenger du egentlig å gire?

– Nei, men jeg liker å gire. Man kan dra helt opp til 140 km/t i førstegiret, men jeg foretrekker å kjøre adskillig roligere, gjerne opp til 40 km/t i førstegiret og resten i andregiret, sier Rune Hove.

I vintersesongen er motorsykkelen avregistrert.

– Forsikringsselskapet fortalte at jeg sparer 46.000 kroner på å avregistrere 10 av kjøretøyene mine på vinterstid. Jeg har satt på klistremerke som minner meg på at jeg har gjort det, slik at jeg ikke risikerer å kjøre uten forsikring når det blir vår igjen.

Rune Hove har også sans for kraftige biler, uansett årgang og opphavsland. Foto: Martin Tystad / Finansavisen

Ikke bare MC

I annen etasje hos Hove Classic Cars finner vi en hel hurv av biler tilhørende den tidligere plantesjefen, som blant annet en passende lysegrønn 2019-modell Lamborghini Aventador SVJ.

Vi legger merke til mye annet snacks, som flere Ford-er bygd før 2. verdenskrig, på 1920- og 30-tallet, en Oldsmobile fra 1949 og en nydelig og langt nyere 427 AC Cobra-replika fra Factory Five.

– Hvor mange biler har du egentlig?

– Jeg tipper det er 15-20 stykker, men jeg går ikke rundt og teller. Det er ikke så viktig hvor mange biler man har, så lenge man har de rette bilene.

– Og hvilke motorsykler, bortsett fra Boss Hoss, liker du spesielt godt?

Han svarer ved å vinke oss med, og viser vei ned i førsteetasjen igjen. Vi passerer eldre og nyere Corvette, en Pontiac GTO, Shelby Super Snake, Dodge Viper SRT og Dodge Challenger Hellcat Redeye. Mellom MC-samlingen og bilene står det en knallrød MV Agusta fra 2005.

Kunst blir det når Ducati samarbeider med Ferrari. MV Agusta F4 Tamburini Limited Edition. 1.000 cc og 173 HK ved 11.750 o/min. Nr. 210 av 300 bygde. Foto: Martin Tystad / Finansavisen

– Denne motorsykkelen er lagd av karbonfiber, titan og magnesium, og var et samarbeid mellom Ferrari og Ducati. Den er én av 300 eksemplarer. Bare kassen den kom i har en verdi på 25.000 kroner. En advokat kom innom og ville kjøpe den, men ikke for å bruke den, kun for å henge den opp på veggen som kunst, forteller Rune Hove.

Selvsagt ble det ikke noe salg. Selv de vakreste bilene og motorsyklene skal brukes, må vite.

Synes du Boss Hoss er for vulgær, hva med en Honest Charley? Foto: Martin Tystad / Finansavisen

Et annet klenodium som fenger, er en 1969-modell Honest Charley motorsykkel med en sideventilert V8. Noe helt annet, men også for kunst å regne, ifølge MC-entusiasten.

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.