Hvert år blir rundt 100.000 norske bilister tatt for å bryte fartsgrensene. I tillegg mister flere tusen førerkortet.

I går kveld delte Utrykningspolitiet (UP) historien om 21 år gamle Martin, som ble stoppet av UP for å ha kjørt for fort.

Hendelsen skjedde 17. februar i 2019. Da var Martin kun 18 år gammel og fersk bak rattet.

Fartsovertredelsen endte med en bot på over 6.000 kroner, 6 prikker og ikke minst en utfordring fra polititjenestemannen som stanset ham.

Spanderte burger

Utfordringen den unge sjåføren fikk var å sørge for å ikke få flere prikker eller miste førerkortet i løpet av de tre årene prikkene varte.

I går, 17. februar, var det nøyaktig tre år siden Martin ble stoppet.

Det viser seg at 21-åringen så absolutt har innfridd utfordringen, noe polititjenestemannen ønsket å markere, eller skal vi si gratulere, på litt utradisjonelt vis.

Politimannen spanderte nemlig en hamburger på Martin i går, noe UP har delt bilde av på sine Facebook-sider.

På kun få timer har innlegget fått over 6.000 likes og over 150 kommentarer.

– Makan til gladsak, skriver UP om saken på Facebook.

Tre år etter fartsovertredelsen, ble det til slutt burger på Martin og Viggo. Foto: UP

– Fikk litt vondt av ham

Broom har snakket med Viggo Hansen, politimannen som stanset Martin tilbake i 2019.

Martin Hoston Einan har holdt god dialog med politimannen, etter at han ble stoppet i 2019.

– Jeg havnet bak en bil og tenkte at dette var en typisk ungdomsbil. Jeg fikk en måling på 23 km/t over fartsgrensen. Den unge sjåføren fikk altså en bot på over 6.000 kroner og 6 prikker. Da jeg tok en prat med Martin, var det tydelig at dette gikk inn på han. Jeg fikk litt vondt av ham, men samtidig tok han hele situasjonen på en voksen og reflektert måte. For å snu denne situasjonen til noe positivt, kom plutselig idéen om burgeren, forteller Viggo til Broom, og legger til:

– Vi inngikk da avtalen. Dersom Martin ikke fikk flere prikker i løpet av de tre neste årene, skulle jeg spandere en burger. Da kom smilet kjapt tilbake og vi avsluttet dagen med en god tone, sier Viggo.

– Er dette vanlig praksis hos UP, å spandere burger?

– He he, nei. Ideen ble født der og da. Jeg har aldri tenkt tanken før, og jeg tror heller ingen andre i UP har gjort det samme.

Med ost og bacon

Siden hendelsen i 2019, har Martin hvert år oppdatert polititjenestemannen og telt ned til 17. februar i år. I går møttes de to, på en burgersjappe på Fannrem.

– Martin sto der med et digert smil. Både han og jeg hadde gledet oss lenge til denne dagen.

– Var burgeren god?

– Den var knallgod! Martin har god smak, og bestilte med både ost og bacon, avslutter Viggo.

Dobbelt antall prikker

Ved førstegangsutstedelse av førerkort klasse B (personbil) får alle en prøvetid på to år.

I denne «prøveperioden», som fersk sjåfør, er reglene for tap av førerrett i utgangspunktet de samme, men straffene er strengere for førere med prøvetid.

Ved overtredelser som medfører prikkbelastning skal det registreres dobbelt antall prikker på fører med prøvetid. Dette var også tilfellet for Martin, da han ble stoppet tilbake i 2019.

