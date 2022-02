Snart kommer det nye regler for EU-kontroller

Fra 1. mars endres reglene for EU-kontroll, også kalt periodisk kjøretøykontroll.

Med de nye reglene kommer en ny instruks med veileder som vil påvirke den praktiske gjennomføringen av kontrollen.

Vil lempe på noen krav

Noen av kontrollpunktene har ifølge Leif Magne Halvorsen, sjefingeniør i Stantens Vegvesen, blitt strengere, mens andre krav har blitt lempet på.

– Vi jobber kontinuerlig med å forbedre kontrollordningen for at den skal ivareta trafikksikkerheten på best mulig måte. Samtidig jobber vi også med å myke opp på kravene der det er hensiktsmessig, slik at bileiere ikke skal måtte utføre unødvendige reparasjoner med de kostnader det medfører. Statens vegvesen deltar i internasjonale samarbeidsgrupper, og flere av endringene som gjøres nå er et resultat av dette arbeidet, sier han til DinSide.

Den nye instruksen vil i større grad kunne fange opp kjøretøy som ikke oppfyller krav i tilfeller der det er gjort feilaktige reparasjoner og modifiseringer, sier Halvorsen.

Fra august 2022 vil det også innføres kontroll av kokepunktet på bilens bremsevæske.

Vent med EU-kontroll om du har gammel bil

Har du en gammel bil med noe rust, kan det dermed være lurt å vente med EU-kontrollen til etter de nye reglene kommer på plass. Da vil det nemlig bli godtatt mer rust på bremseskivene bak på lette kjøretøy.

– Bakgrunnen for denne lempingen er at bremser på bakaksel gjør en mindre del av bremsearbeidet og at den totale bremsevirkningen også vurderes på andre kontrollpunkt. Denne vurderingen er enklere å gjøre på lette kjøretøy enn på de tyngre, forteller ingeniøren.

Eldre biler vil også slippe kontroll av om motorlampa indikerer feil, noe som innebærer at personbiler med bensinmotor registrert første gang før 1. januar 2002 vil bli godkjent selv om lampen indikerer feil.

Det samme vil gjelde personbiler med dieselmotor som er registrert første gang før 1. januar 2007.