De tilbyr å trimme bilen din – men har ikke lov til å gjøre det

Trimming av bilmotorer slik at de gir mer krefter, har blitt gjort i veldig mange år. De siste par tiårene har også såkalt chiptuning kommet for fullt.

Enkelt sagt endrer man på ulike innstillinger – for å få frigjøre flere hestekrefter og øke dreiemoment på motoren. Dette kan også påvirke utslipp og forbruk.

Men visste du at det kun er godkjente verksteder som har lov til å trimme eller chiptune bilen din?

– Statens vegvesen følger nøye med på aktørene som tilbyr chiptuning. I markedsføringen av chiptuning kan det virke som at det er fritt fram, men det er det ikke. Chiptuning er definert som godkjenningspliktig arbeid, og det betyr at det kun er godkjente verksteder som kan utføre dette, sier Einar Eskilt i Statens vegvesen.

Kan ligne et vanlig verksted

Vegvesenet har de siste årene kartlagt chiptuningmarkedet, og funnet at det er flere hundre aktører som tilbyr chiptuning, uten å være et godkjent verksted.

–Virksomheter som tilbyr chiptuningtjenester uten å være et godkjent verksted kan bli stengt av oss og kan også bli politianmeldt, sier Eskilt.

Noen chiptuningaktører kan ligne et ordinært verksted. Chiptuning tilbys også av omreisende virksomheter eller fra garasjer og lignende. Markedsføringen skjer ofte i sosiale medier.

Det kan være morsomt – og bli kjempedyrt

Artikkelen fortsetter under bildet.

Statens vegvesen driver omfattende kontrollvirksomhet med verkstedbransjen. Her fra en tidligere kontroll. Foto: Statens vegvesen

Må vise bilen

Bilprodusentene setter opp motorstyringen slik at bilen skal fungere best mulig med tanke på effekt og drivstofforbruk, og samtidig tilfredsstille myndighetenes utslippskrav. Chiptuning endrer parameterne i motorstyringen, og dette er en rask jobb i en moderne bil.

Einar Eskilt i Statens vegvesen advarer mot aktører som driver uten godkjenning.

– Hvis du trimmer eller chiptuner motoren i bilen din, så må du vise den for Statens vegvesen for godkjenning. Du må dokumentere at utslippene ikke er høyere enn det de var da bilen ble registrert første gang, sier Eskilt.

De som velger å kjøre med en trimmet bil der den nye effekten ikke er godkjent og påført i vognkortet, risikerer avkortning i forsikringen ved en ulykke.

– Dette kan utgjøre betydelige beløp hvis man har skyldt i en ulykke med personskader og store materielle skader, sier Eskilt.

Slik styler og tuner du IKKE bilen din

Artikkelen fortsetter under bildet.

Hvis bilverkstedet er godkjent og driver lovlig, skal det ha godkjent skilt fra Statens vegvesen.

Sjekke med merkeverksted først

På samme vis vil bilprodusentene fraskrive seg garantiansvar for biler som har installert uoriginal programvare, slik som chiptuning som regel er.

Flere bilmerker tilbyr chiptuning eller optimalisering som kan bli godkjent. For at et kjøretøy skal bli godkjent med trimming, må du kunne dokumentere at bilen fortsatt tilfredsstiller utslippskravene. Det er kun dokumentasjon fra godkjente laboratorium som gjelder her.

– Seriøse aktører har denne dokumentasjonen, slik at du kan vise kjøretøyet på en trafikkstasjon for å få den nye motoreffekten godkjent og ført inn i vognkortet, sier Eskilt, som anbefaler de som vurderer å chiptune å rådføre seg med merkeverkstedet først.

Aksjon: Her slo politi og vegvesen til

Artikkelen ble først publisert hos Broom.no.