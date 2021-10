Historien om norske motoriserte tohjulinger viser flere forsøk, men mange av dem var kortvarige. Det gjelder for eksempel modellen Atlanta Motorfabrikk presenterte i 1926 som Norges første motorsykkel. Det gode forsøket var over alt i 1929, etter at 21 eksemplarer var produsert.



- Atlanta motorsykkel har en selvskreven plass som motiv på frimerkene vi gir ut. De andre tohjulingene er Mustad Folkescooter, Raufossmoped og Tempo Corvette moped. Dette er frimerker som gir gode minner for mange, sier frimerkedirektør Halvor Fasting i en pressemelding.

Atlanta 1927

Størst og mest langvarig suksess hadde mopedproduksjonen hos Jonas B Øglænd i Sandnes. Deres Tempo-mopeder var en suksess fra 1931. Den slitesterke og populære Corvette-modellen som vises på ett av frimerkene var i salg fra 1960 til 1979. Totalt ble det produsert 350.000 Tempo-mopeder.

Frimerkene med mopeder, motorsykler og scootere ble tilgjengelig for salg 2. oktober. De har verdi kr 18,00 og kan brukes på vanlige brev opp til 20 gram i Norge.