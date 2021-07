Norge er et av de første landene som får denne

Toyota har et knallår i Norge så langt i 2021. De er Norges største bilmerke etter årets første seks måneder, samtidig som deres RAV4 er nest mest solgte bilmodell, bare slått av Tesla Model 3.

Nå kommer en ny modell som kan komme til å bidra godt til salget resten av året. Toyota har nemlig akkurat åpnet for reservasjoner av nye Yaris Cross. Her er Norge et av de første landene i Europa.

Som Yaris-navnet tilsier, er vi i småbilklassen, Cross er en kompakt crossover. Men lengden er strukket en god del sammenlignet med Yaris, opp til 4,18 meter. Den er også en god del høyere. Bagasjeromsvolumet er på 314 liter.

Et viktig salgsargument blir helt sikkert at bilen kommer med 4x4. Toyota har tidligere anslått at rundt 70 prosent av kundene kommer til å velge dette.

Kraftige hjulbuer og 30 millimeter høyere bakkeklaring enn på Yaris.

Ekstra bakkeklaring

AWD-i kaller Toyota dette 4x4-systemet som automatisk veksler fra forhjulsdrift til firehjulsdrift, avhengig av veiforholdene. Systemet har også en manuell modusvelger med innstillinger for Trail eller Snow, slik at føreren kan velge det moduset som er best tilpasset krevende vei- og føreforhold. Enten det er våte og vanskelige småveier – eller snøglatte vinterveier.

Litt ekstra bakkeklaring er nok også populært i målgruppen, den antar vi i hovedsak består av godt voksne.

Bilen er designet for det europeiske markedet og blir produsert ved Toyotas anlegg i Valenciennes i Frankrike.

Toyota tilbyr mye utstyr og har mange utgaver av Yaris Cross.

Størst mulig fleksibilitet

Yaris Cross skal ha en rekke smarte løsninger. Den motordrevne bakdøren kan betjenes med foten og bagasjeromsgulvet kan justeres i to høyder eller deles i to for å gi en sikker oppbevaringsplass under gulvet eller økt bagasjekapasitet ved behov.

Baksetet er delt 40:20:40 for å gi størst mulig fleksibilitet og mulighet for å transportere ski, sykler eller feriebagasje, og takket være egne surrekroker er det enkelt å sikre lasten forsvarlig.

Salget er nå i gang, de første kundene får etter planen bil i oktober.

Like over 300.000 kroner



I Norge tilbyr Toyota seks forskjellige utstyrsversjoner: Life, Active, Active Tech, Executive, Adventure og Premiere Edition. Sistnevnte produseres bare de 12 første månedene.

Prisene starter på 303.900 kroner, da for utstyrsnivå Life, med tohjulstrekk. 4x4 får du fra 333.800 kroner. Toppmodellen er Premier Edition med firehjulstrekk . Den kommer med en solid utstyrspakke innabords og koster 426.900 kroner.

Denne artikkelen ble først publisert på broom.no.