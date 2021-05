Dette kjører de som bryter fartsgrensen oftest

Høy fart fører til ulykker, men hvordan står det egentlig til med norske bilister og fart?

Det er store forskjeller mellom bilmerkene når det kommer til fartsoverskridelser.

Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB, har fulgt om lag 10.000 bilister gjennom 12 måneder. De har unik innsikt i hvordan ulike grupper forholder seg til fartsgrensene.

– Det er store forskjeller mellom bilmerkene. Om det er slik at de som liker å kjøre fort velger bestemte bilmerker, eller at noen biler «inviterer» til å kjøre for fort er ikke godt å si. Men tallenes tale er klar, sier Svein Skovly, leder for innovasjon i Fremtind.

Tesla verst

Disse bilmerkene bryter fartsgrensene oftest, og minst:

– En Tesla-sjåfør kjører i snitt mer enn 62 prosent mer for fort, enn en Suzuki-sjåfør, sier Skovly.

Deretter følger BMW, Audi, Volvo og kanskje overraskende for noen, Volkswagen, på listen over bilmerkene med høyest andel fartsovertredelser per kjørte kilometer.

Tesla er det merket som bryter fartsgrensene oftest, i følge statistikken til forsikringsselskapet Fremtind. (illustrasjonsfoto)

Polestar på vei opp

Alle bilene på listen har Fremtind registrert minst 400.000 kjørte kilometer med. Noen bilmerker er det for få biler av, eller for få kjørte kilometer, til at de er med i oversikten.

– Hvis Polestar-sjåførene fortsetter å kjøre som de gjør i dag, blir nok Volkswagen skjøvet ut av versting-listen til neste gang, sier Skovly.

Undersøkelsen, som er basert på om lag 45 millioner kjørte kilometer med kjøredata fra appen Smartbil, er fra i perioden 1. april 2020 til 1. april 2021. Det vil si i den perioden Norge har vært preget av ulike koronatiltak. Som denne saken viser, så har koronaåret har preget kjørevanene våre.

Bilferie i Norge i sommer?

Vi kjørte like mye bil koronasommeren 2020 som sommeren 2019. Med fortsatt usikkerhet om årets sommerferie forventes det at mange planlegger bilferie i Norge også i år.

Fart og uoppmerksomhet, som mobilbruk, er blant hovedårsakene til store og små trafikkulykker.

