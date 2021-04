Denne artikkelen ble først publisert av Finansavisen Motor 05.03.2020

Utviklingen i bilbransjen har allerede pågått i årevis, og nå kommer flere elektriske motorsykler på markedet.

Det tradisjonsrike merket Harley-Davidson har foreløpig en batteridrevet tohjuling på programmet, kalt LiveWire.

Ikke så galt

De beskriver at LiveWire er utstyrt med en elektrisk motor kalt H-D Revelation, som skal by på 78 kW, tilsvarende 105 hestekrefter, og 116 Nm.

Siden alt skyvet kommer med en gang du vrir på håndtaket, oppgis sprinten fra 0 til de amerikanske 60 miles per hour å gå unna på tre sekunder blank.

Toppfarten angis til 152 km/t, og vekten 210 kg.

Rekkevidden varierer litt, ettersom målingene angir bruk i byen eller på landeveien. Men 152 km kombinert kjøring er ikke så galt for en MC.

BARE SKALLET IGJEN: Den dråpeformede tanken er et annet typisk kjennemerke hos Harley-Davidson, men på LiveWire er bare det ytre skallet igjen. Foto: Harley-Davidson

Høykant

Akkurat som elbiler, har Harley-Davidson LiveWire et lithium-ion-batteri. Kapasiteten skal være på 15,5 kWh, og kunne lades via både kabel og regenerering under bremsing.

Men til forskjell fra en bil, står batteriet til LiveWire montert på høykant. Det er plassert oppå elmotoren, og kapslet inn i kjøleribber.

Bilprodusenter legger batteriet så lavt som mulig i gulvet, for å hindre at bilen lener seg utover i svingene.

En motorsykkel er derimot avhengig av god balanse som gjør det lett å lene den innover i svingen, derfor fungerer det godt med batteriet i senter av rammen.

Harley-Davidson opplyser at mengden regenerering når en slipper opp gassen er variabel, og kan justeres gjennom forskjellige kjøremoduser. Fire av dem er forhåndsprogrammert, og heter Sport, Road, Range og Rain.

I tillegg har den tre egendefinerte kjøremodus, der føreren selv kan justere individuelle parametere.

TØFF: Selv om LiveWire er elektrisk og ikke byr på den velkjente brummingen, ser den ganske tøff ut i helt svart lakk. Foto: Harley-Davidson

Lyden av poteter

Lyden til en Harley-Davidson er en såpass kjent signatur, at de forsøkte å merkevarebeskytte den i 1994.

En rekke andre produsenter protesterte, og sa at lyden av en motorsykkel i utgangspunktet er lik uansett hvilket merke det står på den. Retten gav dem medhold, men Harley har i hvert fall definert lyden som en rumlende repetitiv fremføring av ordet «potato».

Hvis en leter litt dukker det frem videoklipp som viser testkjøring av LiveWire, og det må sies at den høyfrekvente hviningen ikke minner særlig mye om scener fra «Easy Rider» med Dennis Hopper og Peter Fonda.

Men kanskje de gjør som Porsche og Audi, og lager en egen digital variant av det kjente brummet.

Video: HDs el-motorsykkel fra 2014: