Sjekk hva du må betale for direktør-Mercedesen nå

Hei Benny!

Jeg har kikket litt på brukte Mercedes S-Klasse (1999-2005-modeller) i helgen.

Tanken er at det kan være en "søndagsbil". Det finnes flere enn jeg trodde til salgs, noen også med V8-motor.

Mange av disse virker godt vedlikeholdt.

Spørsmålet til deg er om jeg bør la det bli med tanken, på grunn av mulige problemer og utgifter. Eller om dette faktisk kan være en god og fin bil for solskinnsdager i sommer?

Benny svarer:

Heisann!

Mercedes S-klasse har alltid fascinert meg. Det er en av verdens mest ambisiøse bilmodeller – en innovatør på både komfort og teknikk.

Men prisen gjør at vi dødelige må nøye oss med drømmen. I alle fall som ny. På bruktmarkedet, derimot, er det mange muligheter.

Den modellen du har sett på er den som kalles W220. Den kom i 1999 og var med fram til 2006. På denne modellen finner igjen noe av den litt sporty elegansen fra andre generasjon (W126) S-klasse. Det er min personlige S-Klasse-favoritt.

Etter den ikke helt vellykkede satsingen med den litt klumpete tredje-generasjonen (W140), var S-klasse nå tilbake i helt ny og betydelig slankere utgave. Med BMW 7-serie og Audi A8 som de nærmeste konkurrentene hadde de egentlig ikke noe valg.

Jo mer – jo bedre

Her snakker vi virkelig bil du kan lure naboen med. Linjene har tålt tidens tann godt. Er den fint holdt og blank i lakken, er det neppe så mange ikke-bilkyndige som vil tro at du kommer i en 20 år gammel bil til 30.000 kroner ...

For det er der prisene starter. Det skal sies at da er det riktignok ikke de beste eksemplarene du får.

En fullutstyrt S-Klasse er en skikkelig utstyrsbombe, men man ser også at det har gått noen år siden den var ny.

Men kan du legge 100.000 - 150.000 kroner i en slik bil, da begynner det å hjelpe. Her er også utvalget stort. Enten du vil ha bensin, diesel, kort eller lang utgave, finnes det biler. De dyreste koster over 300.000 kroner og blir nok ikke solgt første uka, for å si det slik ...

Mitt inntrykk er at bilenes tilstand varierer mer enn prisene på disse. Her er det garantert smart å bruke tid på å sette seg godt inn hva man faktisk får for pengene. For meg ser det ut som noen selgere er i overkant optimistiske på hva bilen er verdt.

Den gamle sliteren holder seg bedre i pris enn mange luksusbiler

Men leter du opp en hel, pen og velholdt bil i god teknisk stand, er dette fortsatt mye og komfortabel bil for pengene. Den kan fint brukes til mer enn bare "finkjøring" i sommerhalvåret.

Når det gjelder utstyr og motor er det jo mer – jo bedre, som gjelder. Men ikke seg deg helt blind på utstyr og motor. Fokuser på totalbildet og ikke minst dette med teknisk tilstand, som er kjempeviktig.

Bilene er i utgangspunktet solide, men dyre å reparere om noe går i stykker.

Innovasjoner

Som jeg nevnte innledningsvis var S-Klasse tidlig ute med innovasjoner. Så også med denne, som blant annet kunne by på følgende nyheter:

Ny 7-trinns automatgirkasse, hele 8 kollisjonsputer, nye LED-bremselys som tentes raskere enn vanlige pærer.

Active Cylinder kontroll – kort fortalt et system som kutter ut sylindere ved behov for å spare drivstoff og redusere utslipp på S600 og S500 modellene.

Den hadde dessuten Distronic, det vi i dag kaller adaptiv cruisekontroll, som regulerer hastigheten etter bilen foran. Automatisk regnsensor og Bi-xenon hovedlykter var også på plass.

Man kunne også få den med stemmegjenkjennelse. Man kan med denne bruke talekommando for styring av navigasjon, stereo og telefon. At dette fungerte bare sånn passe, behøver vi ikke snakke så høyt om ...

Jeg synes fortsatt dette er kule biler og er ikke redd for å anbefale denne som "solskinnsbil" og hobbybil, om du leter opp et fint eksemplar.

Lykke til!

