Bilførere skal lettere få førerkort for lett motorsykkel

Har du allerede sertifikat for bil, skal det nå bli lettere for deg å få lappen for lett motorsykkel, foreslår regjeringen.

– Lett motorsykkel er et godt alternativ for mange som pendler og kan bidra til mindre køer, mindre lokal forurensning og mindre behov for parkeringsplasser, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp). Vegdirektoratet sender i disse dager et forslag om dette ut på høring, med høringsfrist 20. februar. Samtidig blir det foreslått å senke aldersgrensen på mopedbil fra 18 til 16 år. De som har traktorlappen, skal kunne utvide til mopedbil ved å ta et sikkerhetskurs. Statens vegvesen bekrefter at digitale førerkort kommer LES SAKEN Utenlandske arbeidere skal også lettere få kjøre her i landet. Perioden utenlandske førerkort kan brukes i Norge, foreslås utvidet fra tre til seks måneder for folk som har arbeidstillatelse. Les også: BMW har laget en selvkjørende motorsykkel