Nye biler får stadig mer avansert utstyr. Med elbilenes inntog har vi også fått problemstillinger rundt batteripakkene. Dette er den klart dyreste enkeltkomponenten på disse bilene. Og hvis batteripakken går i stykker, kan det bety kostnader som mer enn overstiger bilens verdi.

Dette merkes godt også hos forsikringsselskapene.

– Ekstreme delepriser og lang ventetid på deler kan gjøre at folk endrer måten de tenker på når de skal kjøpe bil, sier Arne Voll som er kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Klar advarsel

DYRT: Kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige advarer mot svært kostbare reparasjoner når bilen er utenfor garanti.

Han har en klar advarsel til de som har bil utenfor nybilgaranti:

– Når garanti og reklamasjon tar slutt etter fem år, venter ekstreme kostnader hvis utstyr slutter å fungere eller deler blir defekte.

Ifølge Gjensidige har snittkostnaden på bildeler økt med over 12 prosent fra tredje kvartal i fjor, til samme periode i år. Voll tror dette bare er starten:

Spesielt høye priser

– Nyere biler er som kjent stappfulle av moderne teknologi, og de fleste delene er laget for å vare ut bilens levetid. Avanserte frontlykter til over 50.000 kroner, baklys til 15.000 kroner, sidespeil til 50.000 kroner, panser til 20.000 og informasjonsskjermer til 40.000 kroner er ikke uvanlig. Og dette er bare delene, i tillegg kommer ofte montering. Slik kan jeg fortsette i det uendelige, sier Voll.

– Selv om deler av prisøkningen er inflasjon, gjelder mye av vridningen mot mange «high tech» bilmodeller med kostbart utstyr, der deleprisene er spesielt høye. Vi får kontinuerlig stadig flere nye biler i porteføljen, som også innebærer svært kostbare reparasjoner. Dette bidrar til at snittprisen på deler øker og øker, en utvikling vi tror vil fortsette.

Bilene har fått stadig større infotainmentskjermer de siste årene. Hvis noe går i stykker her, blir det fort dyrt.

Vente over et halvt år

Voll peker også på at noen bilfabrikanter sliter med å skaffe reservedeler. I noen tilfeller må verkstedkunder vente over et halvt år på viktige deler. Det blir fort krevende når bilen blir stående i månedsvis, fordi man venter på deler.

– Sammen med ekstreme delekostnader, kan det på lengre sikt gi en dreining av hvilke typer biler folk kjøper. Det er heller ingen hemmelighet at dette kan føre til at forsikringen kan bli svært dyrt for noen bilmerker, avslutter Voll.

Noen eksempler fra Gjensidige:

Bilforhandler sliter med å skaffe deler til en mye solgt bilmodell. De velger da å demontere en helt ny bil de har på lager og bruke denne som delebil.

Etter en reparasjon av en varebil, sliter man med å skaffe til veie helt nødvendige deler. Til slutt blir bilen fraktet til en annen del av landet, der en selv vil prøve å lage et ledningsnett, som i dette tilfellet er helt nødvendig for å få bilen på veien igjen.

En nyere bil får problemer med batteriet og bilfabrikanten sliter med å få tak i nye deler. Det er fare for at bilen blir stående mer enn et halvt år.

Bilmodeller med skadet Night vision-kamera, avstandsvarsler med mer. Kunde får beskjed om at ventetiden er flere måneder. Siden disse delene også har innvirkning på andre deler av teknologien, er det krevende med mange alarmer og feilmeldinger så lenge dette ikke er OK.

På mange populære modeller kan en skade på en frontlykt koste mellom 20.000 og 50.000 kroner, pluss montering. Når garantien er over og lykten er defekt, vil mange få mer eller mindre sjokk, når de hører prisen på en ny.

Skade på pyntelist på en bildør. Dette er en populær modell der kunder må vente i mange måneder på ny list. I tillegg er prisen på ca. 8000 kroner pluss moms pluss lakkering pluss arbeid.

Mange eksempler på brukte elbiler der batteriet slutter å fungere. Bilen kan se helt strøken ut, men prisen på ny batteripakkeer høyere enn bilens verdi.

