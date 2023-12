Kenneth arvet bestefars bil – den er helt unik

Klassiske bilmodeller står høyt i kurs hos samlere, og prisene er høye. Ekstra dyre blir slike biler som det bare finnes få eksemplarer av – og så betyr det naturligvis mye at bilene er i perfekt stand. Dette betyr at Kenneth Alendal Surnevik (27) i Haugesund sitter med svært gode kort på hånden.

Kenneth er nemlig den lykkelige eier av en helt unik Mercedes-Benz Roadster, en 2001-modell SL 600 av den svært begrensede Final Edition-serien.

Oppgradert

– Det ble bare bygget tre Final Edition-biler med 12-sylindret motor – V12. To av disse er sorte, mens min er sølv metallic, eller Silver Arrow som denne fargen heter. Med de spesifikasjonene er denne bilen den eneste i sitt slag i verden, forteller Kenneth til Broom.

Han legger til at bilen, som han har arvet etter sin bestefar, nesten ikke er kjørt – kilometertelleren viser nå 13.500 og bilen er både inn- og utvendig i prikkfri stand, etter en grundig gjennomgang og oppgradering av blant annet hydraulikk, etter at den hadde stått ubrukt lenge i garasje.

SELGES: – Bilen blir nok solgt, men det haster ikke, sier Kenneth til Broom. Foto: Privat

Blir nok solgt

– Det var helt nødvendig med en gjennomgang, bilen hadde nesten stått seg i hjel, sier Kenneth videre. Han forteller at bilen blir kjørt lite utover å delta i enkelte treff for entusiaster og roadtrip-events som Motorfest og lignende.

– Det er jo hyggelig å kunne vise frem denne, fastslår han.

– Hva er planene videre for bilen?

– Den blir nok solgt, men jeg stresser ikke – venter til det riktige budet kommer, sier han.

Det tok 18 dager å bygge Mercedesen - for hånd

FULLT: En V12 motor fyller godt opp i motorrommet, også på en SL. Foto: Privat

Ihuga Mercedes-tilhenger

– Har du fått tilbud allerede?

– Ja, fra utlandet har jeg blitt tilbudt en million for den, og det er også en norsk entusiast som har tilbudt 750.000 kroner. Men som sagt – jeg har det ikke travelt med dette. I mellomtiden er det selvfølgelig nyttig å vise frem bilen, sier Kenneth videre.

Han er, ikke uventet, ihuga Mercedes-tilhenger, etter nærmest å være oppflasket med dette merket.

Til daglig jobber han som bussjåfør, og kjører både små og store busser til forskjellige reisemål – hovedsakelig på Vestlandet. Og lever godt opp til «den kjente strofen «en bussjåfør, det er en mann med godt humør!

Egentlig en spareutgave, men denne imponerte mange

I FAMILIEN: Her er en veldig ung Kenneth på plass i baksetet til Mercedesen.

El-speil

LEKKERT: Det er stil over interiøret i en Mercedes-Benz SL. Foto: Privat

Da Kenneths bestefar kjøpte sin nye SL 600 Final Edition i R129-serien 15. desember 2000, endte prisen på 124.512,72 Euro hos Mercedes-Benz forhandleren i Hamburg.

Av dette var grunnprisen på bilen 120.339,70 Euro, og resten var tilleggsutstyr som CD-skifter i bagasjerommet, MB-telefon på konsollen med hekkantenne, tyverialarm, og elektrisk innfellbare utvendige speil.

Bare tre med V12

Fra Stuttgart bekrefter talsperson Peter Becker i Classic Communications, Mercedes-Benz Heritage GmbH, at det ble produsert i alt 674 biler i den nevnte Final Edition-versjonen av SL i R129-serien.

Bare tre av disse hadde V12-motoren med 394 hk. Klart flest var det av SL 320 med 438 biler, mens det var 162 av SL 500. Fargene som dominerte, var Brilliantschwarz med 318 biler og Silver Arrow med 247 biler.

Dette ble starten på litt av et bileventyr

1,4 millioner

Billigst i Final Edition-serien var SL 280, som hadde en startpris i Tyskland på 72.848 Euro ifølge en brosjyre fra 29. januar 2001.

Denne modellen hadde en 6-sylindret motor på 2,8 liter med 204 hk. SL 320 med 3,2 liters sekser på 224 hk kostet fra 78.764 Euro, mens SL 500 med 5-liters V8-motor på 306 hk var tilgjengelig fra 95.004 Euro. For toppmodellen, SL 600, startet altså prisen like over 120.000 Euro, med dagens kurs tilsvarende noe over 1,4 millioner kroner.

NESTEN UBRUKT: Bare 13.500 kilometer er bilen kjørt i løpet av 22 år. Foto: Privat

Godt utstyrt

Uansett modell var dette godt utstyrte biler fra bunnen av. Skinninteriør, selvsagt, og vakre detaljer av edeltre både på konsoll, ratt og girvelger.

Både fører- og passasjersete var elektrisk justerbare med minne, det var elektrisk justering av ratt og belyste fotlister med innskriften Final Edition. Lettmetallfelgene kom fra AMG, det var sort softtop, og bilen hadde xenon hovedlys med spylere.

Artikkelen er først publisert av broom.no.