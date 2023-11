Salget av nye biler har gått kraftig ned i år, men på bruktmarkedet er aktiviteten god. Her har det også skjedd store endringer det siste året. Dette handler blant annet om utvalget av nyere elbiler som økt kraftig utover i 2023.

Mange bensin- og dieselbiler er fortsatt ettertraktet på bruktmarkedet. Men ser vi på bilene det selges flest av akkurat nå, handler det om el- og hybridbiler.

Ferske tall fra Finn.no viser nemlig at dette er de mest solgte bruktbilene nå:

Nissan Leaf (elbil)

Toyota RAV4 (hybrid)

Audi e-tron (elbil)

VW e-Golf (elbil)

Mitsubishi Outlander (hybrid)

Tre bruktbiler vi rett og slett ikke tør kjøpe

https://www.tv2.no/broom/topp-5-de-mest-solgte-bruktbilene-akkurat-na/16244256/ Foto: broom

Svært tidlig ute

At nettopp disse modellene har høyt salg, er ikke overraskende. De har alle solgt svært godt i flere år. Det gjør at det er mye å velge mellom på bruktmarkedet.

Nissan Leaf på topp har vært en bestselger helt siden den rullet inn i landet første gang i 2011. Da var Nissan svært tidlig ute med elbil. Og ikke minst: En elbil som på de fleste områder også var en fullverdig bil. Plass og komfort var minst på linje med konkurrentene. Men særlig mye rekkevidde var det ikke i starten...

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Leaf finnes i to generasjoner på bruktmarkedet, det er fleste av den første. Og det trenger ikke være dyrt å skaffe seg en brukt Leaf. De eldste og rimeligste bilene får du et godt stykke under 50.000 kroner. Gjennomsnittsprisen på bruktmarkedet er en god del høyere: Nemlig 180.000 kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Halv pris før den er tre år

FOLKE-SUV_Toyota RAV4 er en ekte norsk folke-SUV, her er det også mye å velge mellom på bruktmarkedet. Foto: broom

SUV-klassiker

Nummer to på lista er Toyota RAV4, og da i hybridutgave. Også RAV4 har i mange år vært en storselger som nybil. Først med bensin- og dieselmotor. Så kom hybridutgaven og de siste årene er det ladbar hybrid som har stått for en stor del av salget.

De aller eldste RAV4-eksemplarene får du til til rundt/litt over vrakpant. Da er det gamle og slitne biler. Snittprisen for hybridutgavene ligger nå på 419.000 kroner.

NED I PRIS: Audi e-tron har hatt et stygt verditap det siste året. Det gjør også at du nå får mye bil for pengene. Foto: broom

Falt 200.000 kroner

Audi e-tron er en bil som har fått mye juling på bruktmarkedet de siste årene. Etter storsalg i særlig 2020 og 2021, bremset det opp. Nå er det svært mye å velge mellom på bruktmarkedet, og bare det siste året har prisene i gjennomsnitt falt med 200.000 kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Snittprisen på de brukte eksemplarene av e-tron ligger nå på 469.000 kroner. Her er det nok også mulig å gjøre ekstra gode kjøp fra privatpersoner som er motiverte for å selge raskt.

Her er et godt eksempel på bil som kan bli dyr å eie

SELGES FORT: VW e-Golf var tidlig ute blant elbilene, dette er også en svært ettertraktet bruktbil. Foto: broom

Selges fort

En annen bil som virkelig er en legende på det norske bilmarkedet: Volkswagen Golf. Den har vært med oss helt siden 1970-tallet.

Nå er det elektriske e-Golf som er bestselgeren som bruktbil. Også her er det mye å velge mellom og modellen holder seg svært godt i pris.

I gjennomsnitt koster det nå 170.000 kroner å bli eier av en e-Golf. Og Finn opplyser at interessenter må være raske, disse bilene selges fort unna.

POPULÆR: Ladbare Outlander var en knallsuksess for Mitsubishi på det norske markedet. Nå er den borte som nybil, men selges i store antall på bruktmarkedet. Foto: broom

Var verdens første

På topp fem blant de mest solgte bruktbilene finner vi også det som var verdens første ladbare hybrid-SUV da den først kom på markedet, nemlig Mitsubishi Outlander.

Bilen var en knallsuksess i mange år og ble på mange måter en norsk «folkebil». Også her er det nå mye å velge mellom av brukte eksemplarer. Gjennomsnittsprisen ligger på 268.000 kroner.

Har markedet snudd? Kan haste å gjøre bruktbilkupp

(Artikkelen er først publisert av Broom)