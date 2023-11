Direktør for Peugeot hos Bertel O. Steen Rune Hensel skriver at dette er den viktigste Peugeot-lanseringen i Norge på mange år.

Det har etter hvert blitt et ganske stort utvalg i klassen for mellomstor elektrisk SUV her i landet. Volkswagen-gruppen dekker et bredt spekter av kunder med biler som Volkswagen ID.4, Audi Q4 e-tron og Skoda Enyaq.

Nissan har endelig kommet på den elektriske banen med Ariya, Tesla fallbyr hele porteføljen for å øke volumet, og en jevn strøm av nye kinesiske merker forsøker å skjære seg et stykke av kakediagrammet i det norske markedet.

Peugeot E-3008 blir den første bilen fra Stellantis basert på den nye STLA-medium plattformen. Den blir nok å se igjen på flere av de andre merkene som deler paraply med Peugeot. Foto: Peugeot

Ny plattform

I tillegg til å ta opp kampen i en av de mest populære klassene, introduserer også Peugeot E-3008 den nye STLA-medium plattformen utviklet av moderselskapet Stellantis. Det markerer ifølge Hensel startskuddet for merkets neste generasjon elektriske biler.

Introduksjons-modellen skal ifølge produsenten bli utstyrt med en elmotor foran på 210 hk, et batteri med 73 kWh netto kapasitet og 525 kilometer rekkevidde. I den konfigurasjonen skal bagasjerommet greie å svelge 520 liter koffert.

Peugeot E-3008 marker ifølge selskapet starten på neste generasjon elbiler med løve i på rattet. Foto: Peugeot

Amazonas

Hvis bilen på bildene ser større ut en dagens modell, stemmer det bra med de oppgitte tallene. Peugeot E-3008 vokser med 9,5 centimeter i lengden, 5,4 centimeter i bredden, og 2,0 centimeter i høyden.

Akselavstanden øker i tillegg med 5,5 centimeter, og bakkeklaring skal nå være på 19,8 centimeter. Det betyr at selv om du nok ikke vil utforske jungelen i Amazonas i en elbil, bør det være mulig å komme seg opp de aller fleste hytte-kneiker i dette landet.

Peugeot E-3008 er større enn forgjengeren i alle retninger. Foto: Peugeot

Firehjulstrekk

Da kan det godt hende at du ønsker noe med firehjulstrekk, og litt senere vil Peugeot E-3008 komme med en motor til på bakakselen for en samlet effekt på 320 hk. Batteriet vil også her være på 73 kWh netto, noe som visstnok også skal gi den samme rekkevidden på 525 kilometer.

Det gir ganske sterke indikasjoner på at systemet som styrer fordelingen av effekt vil holde den bakerste motoren i beredskap, mens fremdriften i all hovedsak besørges av den som er plassert foran.

Med det største batteriet skal Peugeot E-3008 kunne få en rekkevidde på 700 km. Foto: Peugeot

Får krok

For å underbygge lekkert design og fransk komfort med noen fristende tall, ligger det også en Long Range utgave i løypa.

Den skal få et batteri på 98 kWh, 230 hk, og en ganske så solid rekkevidde på 700 kilometer. Sammen med en maksimal lade-effekt på 160 kW koblet til en hurtiglader tegnes konturene av noe som kan bli en svært attraktiv modell.

Mange er tilhenger av muligheten for å trekke med seg et lass bak på kroken, og der skal det være mulig å hekte på et sted mellom 1.200 og 1.350 kg, avhengig av modell.

Interiøret i Peugeot E-3008 preges av den nye 21-tommers skjermen kalt Panorama i-Cockpit. Foto: Peugeot

Snasen

De nye proporsjonene kler bilen godt, og design-teamet har utnyttet den ekstra bredden til å gi Peugeot E-3008 en tøff front med tydelig identitet.

Peugeot-merket med minimalistisk og flatt design troner i midten av en grill, som kunne vært hentet fra en snasen konseptbil. De vertikale LED-lysene på hver side skal vekke assosiasjoner til løvens klør, og frontlyktene plukker opp temaet på en elegant måte.

Den forlengede akselavstanden hjelper til med skyve hjulene ut til hvert hjørne, og gir Peugeot E-3008 et sterkere preg av å ville prøve litt offroad enn mange av konkurrentene.

Taket på Peugeot E-3008 er markert med en kromlist som kan minne litt om en caps snudd bak frem. Foto: Peugeot

Capsen bak frem

Taket skrår nedover mot bakruten, med en kromlist som går over i en spoiler. Fra noen vinkler kan det kanskje minne litt om noen som har tatt på seg capsen bak frem, og sammen med den nye hekken full av spennende vinkler bidrar det ytterligere til å gi bilen et tøft og særpreget uttrykk.

En god del av elbilene i dette segmentet har nokså generisk utseende, tilsynelatende basert på en krysning mellom en halvt smeltet sjokolade og et godt brukt såpestykke. STLA-medium plattformen skal også kunne tilpasses modeller med forbrenningsmotor, og det er forfriskende å se at kult design og skarpe linjer kan deles mellom de forskjellige formene for fremdrift.

Peugeot E-3008 får trådløs tilkobling til telefonen din, enten den er et eple eller en androide. Foto: Peugeot

Svevende skjerm

På innsiden venter den nye 21-tommers skjermen de har kalt «Panoramic i-Cockpit», som er montert slik at den skal fremstå som om den svever over dashbordet. Trådløs tilkobling til telefoner merket med både epler og androider følger med som standard.

Rattet er fremdeles mindre enn det du finner i mange av konkurrentene. Det er en smakssak, men en blir fort vant til størrelsen, og i tillegg til en overhaling hos designavdelingen skal det nå tilby innebygget varme på kalde vinterdager.

Norske priser er foreløpig ikke klare, men dersom de har tenkt å presse seg inn i denne delen av markedet, bør startprisen ligge på ca. 450.000 kroner for den rimeligste utgaven.

De første bilene er planlagt levert til kunder i løpet av vinteren 2024.

Denne artikkelen er tidligere publisert i Finansavisen Motor.