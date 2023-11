Det er ikke veldig ofte en bilmodell er så populær at salget faktisk må stoppes. Men det var faktisk tilfellet for råskinnet Audi RS 3.

«Det er foreløpig ikke mulig å konfigurere eller bestille Audi RS 3 Sportback. Ta kontakt med din Audi-forhandler for å finne nye og brukte biler.»

Det er meldingen du får dersom du prøver å konfigurere en ny Audi RS 3 på Audi Norge sine nettsider.

Broom har kontaktet den norske importøren, Møller Mobility Group, som bekrefter at bilen var utsolgt inntil videre i Norge.

Ettertraktet i hele verden

Nå er det naturligvis ikke slik at bilen har solgt flere tusen eksemplarer. Dette er sportsbil med startpris på 975.000 kroner.

I Norge er det solgt rett i overkant av ti eksemplarer av nyeste generasjon RS 3, via den norske importøren.

Ettersom bilen også er svært populær i resten av verden, var antallet produksjonsplasser fra fabrikken svært begrenset.

FREKK: Audi RS 3 er en frekk, liten rakker av en bil. Mindre spydig blir den ikke i Pythongul.

God nyhet

Neste år kommer imidlertid nyeste generasjon RS 3 som facelift. Denne blir tilgjengelig i Norge. Det bekrefter Christine Eiken Winther, kommunikasjonssjef i Audi Norge.

BEKREFTER: Christine Eiken Winther, kommunikasjonssjef i Audi Norge, bekrefter at RS 3 blir tilgjengelig igjen neste år.

– RS-modellene har alltid vært en sentral del av Audi-DNA-et. Selv om de utgjør en nisje innenfor vår produktportefølje, er det ingen tvil om at de er viktig for å hele tiden utvikle og perfeksjonere den gode kjøreopplevelsen for alle våre modeller, sier Eiken Winther til Broom.

I motsetning til konsernslektningen Volkswagen, som slutter å selge bensin- og dieselbiler i Norge, vil Audi altså tilby dette en liten stund til.

Når det er sagt, utgjør det elektriske salget hos Audi i Norge hele 99 prosent i dag. Den siste prosenten innebærer i all hovedsak ulike RS-modeller.

PS: Importøren opplyser nå at RS 3 igjen kan bestilles i Norge. Men det blir foreløpig ikke kommunisert via hjemmesiden deres. Det står det fortsatt at det foreløpig ikke er mulig konfigurere eller bestille bilen.

PÅKOSTET: Denne bilen har fått det meste av ekstrautstyr. Her ender prisen på 1.254.000 kroner.

Legendarisk motor

Hva er det som egentlig gjør Audi RS 3 så populær – i sitt segment?

For det første er bilen rasende morsom å kjøre! Her snakker vi hissig bensinmotor, quattro firehjulsdrift, relativt lav vekt og kompakt bil. Det er en oppskrift som fungerer.

LEGENDARISK: Denne motoren har røtter helt til 80-tallet og Audis storhetstid i rally.

Dessuten er RS 3 innstegsmodellen i RS-universet. Startprisen er 975.000 kroner – i motsetning til drøyt 1,2 millioner kroner for RS 4 som er «neste steg».

For mange entusiaster spiller også motoren en svært sentral rolle i RS 3. Sammen med RS Q3, er dette den eneste Audi-modellen du får med den legendariske rekkefem-motoren på 2,5 liter.

I RS 3 leverer den 400 hestekrefter og 500 Nm. Og kanskje enda viktigere: Et fyldig, særpreget og raspete lydbilde. I våre øyne er denne motoren langt mer spennende en for eksempel Audis V6-er, som sitter under panseret i RS 4 og RS 5.

Selv om RS 3 er den minste i RS-programmet til Audi, leverer den imponerende ytelser. I våre tester overpresterer den faktisk. 0-100 km/t er oppgitt til 3,8 sekunder. Broom har testet bilen helt ned mot 3,3 sekunder.

SPORTSEKSOS: Selv med sportseksos-anlegg til 15.000 kroner er ikke lyden som den var. Løsningen for mange er et tredjeparts-eksosanlegg.

(Denne artikkelen ble først publisert på Broom.no)