Slik henger de ut sjåfører som ikke parkerer «riktig»

Er du en av dem som ikke er så veldig nøye på hvordan du parkerer bilen? Kanskje synes du ikke det gjør noe om ett eller to av hjulene går litt over stripa?

Da skal du være litt forsiktig, hvis du er på ferie i Kina. Der blir nemlig slike overtramp straffet hardt.

Ikke bare risikerer du å bli bøtelagt, men myndighetene kan sørge for at alle du møter i trafikken skjønner at du ikke har klart å parkere riktig.

Her snakker vi rett og slett en moderne form for gapestokk.

Sugekopp

På bildet ser du den digre sugekoppen som kan plasseres på døren din, hvis parkeringsvakten ser at du har slurvet med plasseringen av bilen.

Den blå klumpen er også festet i speilhuset, kanskje for å unngå at den blir borte, hvis sugekoppen av en eller annen grunn skulle glippe. Inkludert er også en GPS-sender.

Bileieren kan ikke fjerne den flaue påminnelsen før en bot er betalt, og for hver dag boten står uoppgjort, øker beløpet.

Ikke bare bot – men også skam

Flere nettsteder har omtalt den kontroversielle løsningen – og det ligger videoer på TikTok som viser hvordan en parkeringsvakt fester «dingsen» på en feilparkert bil.

Ifølge en Reddit-bruker, vil politiet spore opp bilen hvis boten ikke betales. Hvilken form for straffereaksjon dette vil medføre, har så langt ikke blitt omtalt.

Poenget her er altså å legge til «skam»-aspektet, i tillegg til selve boten. Dette skal være mer effektivt.

Eksplosiv vekst

Kina er i en helt spesiell situasjon. Antall biler har nemlig økt med svimlende 200 prosent de siste ti årene. Det er snakk om en eksplosiv vekst.

I 2011 var det rundt 100 millioner biler i Kina. I 2021 var det over 300 millioner biler.

For å sette disse tallene i perspektiv: I USA var det ved starten av året 290 millioner biler.

Løsning?

Den voldsomme økningen i antall biler, gjør også at det blir mer utfordrende å finne parkeringsplasser. Særlig i byene. Feilparkeringer gjør det hele enda mer vanskelig.

Kanskje vil den kontroversielle løsningen være en effektiv måte å redusere problemet med feilparkering på.

Hvor mange regioner i Kina som har denne løsningen er foreløpig ikke kjent.

Artikkelen er først publisert av broom.no.