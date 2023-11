Tidligere samferdselsminister, Ketil Solvik-Olsen, har fått seg ny jobb. Frp-politikeren trer nå inn som styreleder i det norske selskapet Safedrive.

Safedrive er en liten enhet som lar sjåfører sende og motta varsler om alt fra ulykker, kontroller og dyr i veibanen.

Nærmere 100.000 nordmenn kjører rundt med denne varslingstjenesten.

– Safedrive er et svært spennende selskap med store ambisjoner. De har lykkes med å skape en plattform for rask og effektiv informasjonsflyt mellom trafikantene. Dette bidrar til økt trafikksikkerhet, som er min hovedmotivasjon for å ta rollen, sier Solvik-Olsen i en pressemelding.

Han legger til:

– At det er en norsk oppstartsbedrift er en ekstra bonus. Jeg ser frem til at vi skal ta teknologien ut i verden samtidig som selskapet beholder sitt norske fundament.

Ikke ferdig som politiker

Etter at Solvik-Olsen gikk av som 1. nestleder i Frp tidligere i år, har han ingen politiske verv. Men den tidligere samferdselsministeren er fremdeles medlem i partiet.

– Den politiske interessen bobler som bare det fortsatt, sier Solvik-Olsen til Broom.

Han utelukker ikke comeback i toppolitikken senere.

I tillegg til den nye jobben som styreleder i Safedrive, jobber Solvik-Olsen på fulltid som forretningsutvikler i Seabrokers Gruppen.

UP vil forby

I Safedrive ønsker Solvik-Olsen å videreutvikle tjenesten – med fokus på trafikksikkerhet.

– Norge er et langstrakt land, og for veldig mange av oss er bilen det viktigste transportmiddelet. Jeg har mange ideer og tanker om hvordan vi kan forbedre produktet ytterligere, ikke bare for å gi våre kunder større verdi og nytte, men for å gjøre bilturen enda tryggere, sier Solvik-Olsen.

Fungerende UP-sjef, Roar S. Larsen, vil gjøre varslinger av fartskontroller ulovlig. Foto: UP

– UP ønsker å forby funksjonen til Safedrive der sjåfører kan varsle om fartskontroller. Hva er din kommentar til det?

– Vi skal ha en god dialog med UP, men vi kommer ikke til å fjerne den muligheten. Kanskje lanserer vi også nye og spennende funksjoner etter hvert, sier Solvik-Olsen.

Vil belønne kloke valg

Gründer og daglig leder i Safedrive, Magnus Wester, varsler at det fremover vil komme flere spennende nyheter fra selskapet. For eksempel jobber Safedrive med ulike løsninger for å belønne kloke valg bak rattet. Han ser også for seg et tettere samarbeid med aktører som Vegvesenet, hvor Safedrive kan dele anonyme trafikkdata for å bidra til bedre veisikkerhet.

- Safedrive har hatt en eventyrlig vekst, og med Ketil på laget rigger vi oss for et nytt kapitel. Hans erfaring og interesse fra samferdsel generelt og bil spesielt er en perfekt match for oss. Vi har gjort Safedrive til Norges største felleskap for sjåfører langs veien. Det gir oss mulighet til å utvikle produktet ytterligere, og da blir Ketils ekspertise og engasjement sentral, sier Wester.

Denne saken ble først publisert på Broom.no.