Nye tall: Halvparten vurderer å bytte ut elbilen

I Elbilforeningens undersøkelse Elbilisten svarer 47 prosent av elbilistene som har firmabil, at de vurderer å bytte til fossil firmabil.

– Det er bekymringsfullt at en såpass stor andel av de som kjører elektrisk firmabil nå, vurderer å bytte den ut med en som bil som forurenser, sier Christina Bu.

Stortingets mål er at alle nye biler i 2025 skal være nullutslippsbiler. Bu frykter at dette er et hinder for å nå målet.

– Selv om firmabiler utgjør en mindre del av det totale nybilsalget, er det overhodet ingen grunn til at det skal være et marked for fossile firmabiler, mener hun.

Endring i firmabilbeskatningen

I statsbudsjettet for 2023 økte regjeringen firmabilbeskatningen for privat bruk av elektrisk firmabil.

SKATTEREGLER: Christina Bu fra Elbilforeningen mener at tiden er forbi for skatteregler som gjør forurensende biler mer attraktivt. Foto: Elbilforeningen

Ifølge Bu fører det til at de som har valgt en elektrisk firmabil i realiteten overbeskattes.

I dag er skattereglene like, uavhengig om du har bensin, diesel eller elektrisk firmabil. Man skatter blant annet av fordelen ved at arbeidsgiver betaler for dyrt drivstoff. Drivstoffet for en fossilbil er som kjent mye dyrere enn strøm er for en elbil.

Elbilister betaler med andre ord skatt for en fordel de ikke får.

– Det er urimelig at de som velger en elbil som firmabil skal skattlegges for noe de ikke får, mener Bu.

VELGER DIESELBIL: Håpløse skatteregler gjør at folk velger fossilbil framfor elbil, sier Elbilforeningen i ny undersøkelse.

Stortinget må rette opp feilen

Elbilforeningen oppfordrer regjeringen og budsjettpartner SV om å fikse dette i budsjettforhandlingene som pågår nå:

– I statsbudsjettet for 2024 bør skatten på fordelen med elektrisk bil fastsettes ut fra 80 prosent av bilens kjøpspris. Det er samme ordning som vi hadde før 2022, og det fungerte, sier Bu.

– Skal vi nå 2025-målet må Stortinget ta tak og kvitte seg med håpløse skatteregler som gjør at folk velger fossil firmabil framfor elektrisk, avslutter hun.

