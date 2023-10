«Avenger» betyr hevneren på norsk, men det er uvisst hvem Jeep Avenger skal hevne seg på.

Som en liten, elektrisk SUV med forhjulsdrift og moderat rekkevidde er den langt fra fryktinngytende, men med tittelen «Årets bil i Europa 2023» og priser fra 349.900 kroner kan den likevel skremme konkurrentene.

Noen av disse er Peugeot e-2008, Opel Mokka-e, DS 3 E-Tense og Citroën ë-C4, som alle er basert på den samme Stellantis-plattformen. Jeep Avenger har imidlertid kjøresystemet Selec-Terrain som gjennom seks forskjellige kjøremoduser skal bedre fremkommeligheten, selv om dette er en Jeep med kun forhjulsdrift. I tillegg har den nedstigningskontroll (HDC) og 20 centimeters bakkeklaring, så med korte overheng for høy angrepsvinkel er den klar for å ta opp kampen.

Store og markerte hjulbuer, høy bakkeklaring og tøffe felger bidrar til Avengers tøffe utseende. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Ikke terrengbil

Å kjøre utenfor allfarvei er stort sett ulovlig, men hullete asfalt, dårlige hytteveier og krevende værforhold er ikke nok til å stoppe bilen.

Med gode vinterdekk, en stødig hånd på rattet og avmålt fot på pedalene bør du komme frem de fleste steder vinterstid også.

Kjøreprogrammer for sand, søle og snø hjelper deg der det er påkrevet, mens Eco, Normal og Sport brukes der du vanligvis ferdes, på tørr, våt og varm asfalt.

Størrelsen og ikke minst den lave vekten gjør Avenger enkel og god å kjøre, også hvis du skulle haste gjennom svingene. Høy bakkeklaring trekker litt ned, mens det lave tyngdepunktet trekker opp. ESP-systemet holder deg trygt og godt i ørene selv om du drister deg til å skru av antispinn. Noe du trolig får mest glede av når du skal takle snøen.

Berøringsskjermen har fin grafikk, et ryddig og omfattende menysystem samt god funksjonalitet. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Forholder du deg normalt til øvrig trafikk vil du trives godt både på korte og lange turer. Gassresponsen skjerpes tydelig i Sport og akselerasjonen holder til all normal bruk, selv om den er svak i elbilsammenheng.

156 hestekrefter betyr ni sekunder til 100 på vei mot toppfarten på 150 kilometer i timen, så forbikjøringer må planlegges litt bedre enn hos mange andre.

Førermiljøet er ryddig og oversiktlig og ekstra kult med lakkfarge i dashbordet, men at rattet ikke har varme er svakt. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Mye utstyr

Underveis fremstår den lille SUV-en som et sjarmtroll med et tøft design og grei plass til tross for de relativt små utvendige målene.

Todelt bakseterygg som kan slås ned gir plass til både sykler og ski, taket tåler 50 kilos last, men tilhenger må du klare deg uten.

Utstyrsnivået er akseptabelt på innstegsmodellen Longitude og øker suksessivt på Altitude og Summit til et høyt nivå med adaptiv fartsholder, 360-grader kamera, delskinn og LED-lys rundt baut for å nevne noe.

Enkelte elementer i førermiljøet røper at det er en Stellantis-bil, men Jeep har satt sitt preg på det meste av betjening og grafikk.

Instrumentpanelet har en rekke valgmuligheter som betjenes fra rattet og knapper på hendlene. Berøringsskjermen på dashbordet er ny og har god grafikk, tydelige felter og intuitivt oppsett for det meste.

En egen rekke med vippebrytere for klimaanlegget fungerer utmerket, mens girknappene er flyttet vel langt ned og bort.

Utformingen i interiøret er tøff, med deler av dashbordet lakket i bilens farge med elegante luftdyser innfelt. Både dette og panelene over, under, på sidene og i dørene har imidlertid en høy plastfaktor, hvor kun deler av dørene og midtkonsollen har litt skinn.

Setene har også litt skinn på sidene og stoff i midten, med god sittekomfort og nødvendig støtte, selv om langbente kan savne litt mer justering. Rattvarme vil alle savne når kulda setter inn.

De syv slissene i fronten betyr Jeep, mens den blå E-en røper at det er en elbil. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Tøff liten SUV

Utvendig er bilen en tøff liten SUV som skiller seg fra de fleste andre aerodynamiske, elektriske såpestykkene på norske veier.

Den klassiske grillen med syv slisser er bilens DNA, men også de markerte hjulbuene, store skjørtene og elegante lyktene gjør bilen fin å se på.

Toppmodellen Summit med sort tak, dekorert panser, mørke ruter og 18-tommers felger er prikken over i-en.

At rundt to av tre norske nybilkjøpere velger drift på alle fire er ofte mer et ønske enn et behov, og forhjulsdrift har en rekke fordeler, som pris, vekt og effektivitet, noe som ikke minst er viktig når det gjelder elbiler.

Forholdet mellom pris og rekkevidde har også en korrelasjon og derfor er ikke Jeep Avenger best på rekkevidde, men 400 kilometer ifølge WLTP er ikke verst.

Vår uformelle, men realistiske rekkeviddetest ga 299 kilometers kjøring med 11 prosent igjen på batteriet, noe som skulle tilsi 335 kilometer totalt. Mye av kjøringen foregikk da på strømspisende motorvei, så noe lenger skal du komme med forsiktig pedalbruk. Vinterstid reduserer rekkevidden ytterligere, men det bør ikke komme som en overraskelse på noen.

Seteputen er litt kort, men ellers er setene gode å sitte og fine å se på. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

50 mil med tissepause

Ladeeffekten på 100 kW er ikke spesielt høy, men det lille batteriet fylles relativt raskt opp. På en halvtime fylte vi 33,96 kWh og gikk fra 11 til 75 prosents kapasitet.

Det skulle bety ytterligere 215 kilometer og den lille spise- og toalettpausen gjør at du lett kjører over 50 mil.

I en verden, eller i alle fall et land, hvor vi oversvømmes av kinesiske og andre aerodynamisk utformete såpestykker som ligner mer og mer på hverandre, er det godt at Jeep hevner seg med en attraktiv liten SUV med det kledelige navnet Avenger.