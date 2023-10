– Norrmän säger «Sabb» – det är fel

Nylig publiserte Broom en artikkel som tok for seg korrekt uttale av ti populære bilmerker. Den traff tydeligvis en nerve hos mange.

Det som var ment som en liten kryddersak på en fredagskveld, har hittil blitt lest av mer enn 50.000. En rekke av leserne har henvendt seg til redaksjonen i etterkant av publiseringen, og det er ingen overdrivelse å si at hele følelsesregisteret har vært representert.

Enkelte vil lære oss en lekse, særlig har vi fått mange e-poster fra lesere med inngående kunnskap om koreansk og japansk. Andre har tatt seg bryet med å sende oss en melding om at denne tematikken er det ingen som bryr seg om.

Eller, som Henry skrev i en e-post: «Får dere betalt for å drive med sånt tull??»

De fleste er imidlertid hyggelige, og har forslag til andre bilmerker vi burde hatt med. Her har vi samlet noen gjengangere.

Det uttales ikke «Sabb».

En av dem er Anna fra Sverige. Hun har lenge irritert seg over at nordmenn har en tendens til å si «Sabb», om det klassiske svenske bilmerket Saab – som nå dessverre har gått over i historiebøkene.

– Kan ikke la være å gjøre deg oppmerksom på at det gamle svenske bilmerket Saab ikke uttales Såb eller Sabb, slik mange norsker gjør. Det er rett og slett feil. Det skal uttales med lang a, fonetisk sa:b, skriver hun.

Og som Fiat og Seat: Saab er også et akronym, basert på selskapet Svenska Aeroplan AB. Og Anna har helt rett, det skal uttales med lang a – «Saab».

Sabb Motor er for øvrig noe helt annet. Det er et selskap som produserer båtmotorer, og har tilhold i Bergen.

Saab 99: En gang var dette en av Norges mest solgte biler, men den har aldri hett «Sabb».

Hvorfor sier vi «Be-em-ve»?

Flere har dessuten reagert på at vi i Norge uttaler BMW som «be-em-ve». Burde det ikke være «dobbelt-ve», i tråd med normen i engelsktalende land?

Vår leser Kjell er en av mange som har hengt seg opp i dette.

– Korrekt uttale etter norsk alfabet er «be-m-dobbeltve», poengterer han.

I dette tilfellet har vi i Norge valgt å følge den tyske uttalen, som er ganske lik den norske: «Bee em vee». Det forenkler jo også uttalen ganske vesentlig.

Bergen Mekaniske Verksted brukte forresten forkortelsen BMV, og mange har nok gjennom årenes løp trodd at det var en sammenheng mellom båtprodusenten og det tyske bilmerket. Det er det altså ikke, selv om uttalen er den samme.

BE-EM-VE: Her har faktisk nordmenn «rett» uttale.

Toyota uttales ikke «tåyåta»

I Japan er det mye å ta av. Vi har allerede tatt for oss Mazda (ma-tsu-da) og Subaru (su-ba-ru), denne gangen er det verdens største bilmerke det dreier seg om. Da burde vi vel vite hvordan navnet skal uttales? Men neida.

Broom-leser Håvard er oppvokst i Japan. Han er i tillegg svært bilinteressert skriver han, og bør dermed vite hva han snakker om.

– Morsomt nok er det mange nordmenn som uttaler Toyota med Å-lyd i stedet for med O-lyd. På japansk uttales det To-yo-ta, skriver han.

Det er imidlertid ikke alltid slik, ifølge Håvard.

– Står det O som i bynavnene Tokyo, Osaka eller Kobe, uttales alle o-ene med Å-lyd.

Det skal ikke være enkelt.

TO-YO-TA: Har du også sagt feil i alle år?

Og så var det Hyundai, da ...

Dette er kanskje det bilmerket vi har hørt flest alternative uttaler av, alt fra «hu-jan-de» til «hundai» og «han-dei». Vi presenterte sistnevnte som det mest korrekte, men her er det flere som er uenige. Korea-kjenner Kjell er en av disse.

– Korrekt uttale er omtrent «hjøng-dee», skriver han i en e-post til Broom, og legger til:

– «Han-dei» er en uttale som den yngre koreanske befolkningen bruker. Disse er påvirket av den engelske uttalen, skriver han.

Kunne de ikke bare valgt et litt enklere navn?

HJØNG-DEE: Kjært barn har mange navn, som for eksempel Hyundai.

«Volkswagen» – det lyder vondt

En siste gjenganger er tyske Volkswagen. Her uttaler mange, kanskje de fleste, bilmerket med en «v» i starten. Riktig uttale er «Folksvagen», som ganske enkelt blir folkevogn på norsk.

Broom-leser Stein synes ikke noe om den norske uttalen.

– Svært mange kaller bilene for «volksvagen». Det lyder vondt, synes jeg, skriver han i en epost til Broom.

Har du flere forslag eller synspunkter på denne saken? Send dem til bjorn@broom.no

Artikkelen er først publisert av broom.no.