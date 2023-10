Fordelen med å teste biler i Tyskland, er at det på enkelte strekninger av autobahn står et fartsskilt med en skråstrek over.

BYD Seal skal ifølge produsenten ha en toppfart på 180 km/t, og når anledningen byr seg med snorrett asfalt, fri fart og lite trafikk møter gasspedalen gulvteppet.

De to elmotorene på til sammen 390 kW, eller 523 hk, sørger for firehjulstrekk, og sender to tonn elbil opp i toppfart uten noen særlig anstrengelse. Støyisoleringen er så god at de to passasjerene i bilen må gjøres oppmerksom på at de forflytter seg tre kilometer i minuttet.

Skjermen i BYD Seal kan benyttes liggende eller stående, etter smak og behag. Foto: BYD

Tåler Spiker

BYD har skrevet 3,8S bakpå bilen rett under modellnavnet. De har ikke lirket en 3,8 liters sekser under panseret, men lagt ut litt informasjon til de som kjører bak om at BYD Seal akselerer fra 0-100 km/t på 3,8 sekunder.

Batteriet er BYDs egenutviklede «Blade Battery», som ifølge dem skal tåle å bli gjennomhullet med spiker uten å ta fyr. Kapasiteten er 82,5 kWh brutto, men netto tall er ikke oppgitt. Det skal holde til en rekkevidde på 520 kilometer WLTP i testbilen med «Excellence» utstyrsnivå, som er det høyeste.

Dersom du velger «Design» øker rekkevidden til 570 kilometer, men den har kun bakhjulsdrift.

BYD Seal har en mer gjennomført og tøff design enn mange av konkurrentene. Baklysene med LED har en 3D effekt som gir bilen særpreg. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

150 kW

Kinesiske produsenter har ikke vært like flinke som tyskerne med å øke ladeeffekten, men 150 kW på hurtiglader er ikke så verst.

Under ideelle forhold skal det ta 26 minutter å lade fra 30-80 prosent.

Den innebygde laderen er på 11 kW, og varmepumpe følger med som standard. Tilhengerfeste er noe den norske importøren jobber med å få på plass, og det samme gjelder takstativ.

Førermiljøet i BYD Seal er oversiktlig, med det meste der du forventer å finne det. Girspaken med krystall er tydelig inspirert av Volvo, men ser egentlig bedre ut her. De to lade-platene foran klarer å trenge gjennom deksel og bankkort. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Sikter mot Tesla

BYD Seal er 4,8 meter lang og har 2,9 meter akselavstand, noe som bidrar til høy grad av komfort. Doble triangelarmer foran og multilink bakaksel hjelper også til med å gi en følelser av at dette er en bil i premium-segmentet.

Den er spor-sikker og presis, men fjæringen sørger for at det å passere en jernbaneovergang ikke merkes nevneverdig. Under presentasjonen legges det ikke skjul på at de har tatt sikte på Tesla Model 3 som hovedkonkurrent.

Prisen skal visstnok ligge mellom de rimeligste versjonene av Tesla og Polestar 2, så forslag om at 420.000 kroner kan være aktuelt blir møtt med forsiktig smil og et «vi får se».

BYD Seal er en modell i produsentens «Ocean-theme» serie, og har fått påmontert gjeller. Seler har som kjent lunger, men detaljene kler bilen og gjør at den skiller seg ut fra mengden. Foto: BYD

Minus i margen

BYD bruker Blade batteriet som en del av konstruksjonen, og toppen av batterikassen er gulvet i bilen. Det gir merkbart bedre plass enn flere konkurrenter, der gulvet av og til blir for høyt til at du sitter godt.

For de av oss som handler klær i XXL eller høyere blir ofte setene i minste laget på biler fra den østlige delen av verden. Førersetet i BYD Seal har høy nok rygg og god bredde, men det blir minus i margen for sitteputen som mangler uttrekkbar støtte under lårene. I kolonnen for pluss er forsetene elektriske, med både kald og varm luft som standard.

BYD Seal har flere kule detaljer, som disse LED lysene foran. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Roterende skjerm

De to trådløse lade-platene greier å sende strøm gjennom bankkortene bakpå telefonen, og det er innebygget støtte for Apple CarPlay og Android.

Skjermen på dashbordet måler 15,6 tommer og kan roteres til stående eller liggende posisjon med et knappetrykk. Den har god kontrast, og menyene er forholdsvis enkle å navigere.

I baksetet er det god nok plass til to voksne personer, med både ben og hode. Setene er behagelige, og det store glasstaket sørger for å slippe inn godt med lys. Det går an å splitte seteryggen bak 40/60, men det er ingen ski-luke.

Hvis du lurer på hvor fort BYD Seal akselerer fra 0-100 km/t har de skrevet det bakpå, under modellnavnet. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Ukjente hits

For å demonstrere lydanlegget levert av Dynaudio har produsenten plugget inn en USB-pinne, med et utvalg kinesiske hits. Selv om låtene er temmelig ukjente, står gjengivelsen til meget pluss med klar diskant, fyldig mellomtone og bra bass.

Men det er en del andre lyder som forstyrrer den fredelig atmosfæren i BYD Seal.

Nye elbiler må varsle fotgjengere og andre trafikanter i lav hastighet, og det er jo bra. Men i BYD Seal er høyttaleren montert slik at lyden høres minst like godt inni bilen som utvendig.

Problemet er at du må velge mellom en høyfrekvent hvining som om naboen støvsuger i et bygg med tynne vegger, eller noe som får deg til å tro at du blir forfulgt av isbilen. Lyden er konstant, og volumet kan ikke endres.

BYD Seal har en mengde varslinger og systemer som passer på hvordan du kjører, og rykker i rattet hvis du ikke ligger midt i kjørefeltet. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

IKEA kunderadio

Når du starter bilen er i tillegg alle førerassistentsystemene aktivert, og de har alle hver sin lyd. Det piper ganske høyt hvis du såvidt passerer fartsgrensen, og i tillegg kommer en streng stemme med en advarsel.

En helt annen pipelyd blander seg inn hvis bilen synes du ikke ligger plassert midt i kjørefeltet, og du blir irettesatt med et kraftig rykk i rattet.

Lyden til blinklyset minner om IKEA kunderadio, og en forventer å høre om dagens tilbud på servietter.

Blandet sammen med lyden av naboens støvsuger eller isbilen som forfølger deg skaper det et virvar av uling og piping, og blir direkte plagsomt når en kjører gjennom bygater i lav hastighet.

Heldigvis kan du skru av mesteparten, men uheldigvis må du gjøre det hver gang du starter.

På grunn av konstruksjonen der toppen av batteriet danner gulvet, er det nok plass i baksetet på BYD Seal til to voksne mennesker som ikke trenger å brette seg sammen. Foto: Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Gjeller på selen

Designen må kunne sies å være vellykket, og forfriskende. BYD Seal ser tøff ut med LED-lys plassert i vinkler foran, og dråpeformede LED-lys bak. Der har BYD plassert lyspunktene slik at de skaper en 3D-effekt, som endrer uttrykket når bilen kjører forbi.

Nede langs kanalene har de plassert en slags gjeller, som kanskje skal spille på navnet Seal, selv om selen har lunger.

BYD har jo allerede lansert syv-seteren Tang, men den skal visstnok være en referanse til Tang-dynastiet og ikke gjemmestedet for blåskjell og krabber.

Bilen på bildene skal få en mindre batteripakke og lavere utstyrsnivå i 2024, for å få ned prisen. Dessuten ligger det en SUV-variant på blokka, men den får kun tohjuls-drift.

Totalt sett gav BYD Seal et godt førsteinntrykk, og dersom software-teamet kan justere litt på synthesizeren, er den kinesiske selen et svært så fredelig og komfortabelt sted å oppholde seg. Importøren regner med å få inn biler til landet mot slutten av 2023, og da vil også norske priser være klare.

NØKKELINFO: BYD Seal Excellence Motor: To elmotorer Drivlinje: Firehjulsdrift HK/kW/Nm: 523 / 390 / — 0-100 km/t: 3,8 sek Toppfart: 180 km/t Rekkevidde (WLTP): 530 km Batterikapasitet: 82,5 kWh brutto Maksimal ladeeffekt: 150 kW Egenvekt: 2.185 L/B/H: 4.800 / 1.875 / 1.460 Forbruk: Ukjent Bagasjerom: 400 L / 53 L (frunk) Tilhenger: Skal komme, ukjent lasteevne Priser: Denne modellen: 420.000 kroner (anslått, norske priser ikke klare). Med utstyr: 450.000 kroner (anslått, norske priser ikke klare) Pluss Gode kjøreegenskaper

Svært god støyisolering

Komfortabel fjæring Minus: Plagsomme varsellyder

For kort sittepute foran

Smal åpning til bagasjerom Design: Har mer særpreg enn mange andre, tøffe detaljer Førermiljø: Funksjonelt og bra head-up-display Kjøreegenskaper: Trygg med firehjulstrekk, rask, og komfortabel Ytelser: Sterk og rask, fort gjort å kjøre litt for fort Plass: Nok plass til fire voksne Mye for pengene: Hvis de lander rundt 420.000 kroner blir dette bra Score: 7/10 Konklusjon: En bra bil som trenger et par justeringer på software

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.