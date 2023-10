Lyst på denne? Da har du dårlig tid

Den kompakte crossoveren Volkswagen T-Roc kom på markedet første gang tilbake i 2017 og har vært en pen suksess for Volkswagen i Norge.

T-Roc ble lansert før Volkswagen satte i gang sin store elbiloffensiv, med bilene i ID.-serien. De siste årene har tidligere storselgere som Passat og Tiguan begge forsvunnet fra det norske markedet. Men T-Roc har holdt stand, helt til nå.

Denne uken ble det nemlig kjent av Volkswagen-importøren skal avslutte alt salg av personbiler med bensin- eller dieselbiler fra årsskiftet. Det betyr at det er slutt for både T-Roc og Golf, som er den andre ikke-elbilen du fortsatt kan kjøpe fra VW.

Større facelift

Rent konkret stenger importøren for bestillinger ved nyttår. Det betyr at du nå har drøye to måneder på deg, hvis du vil sikre deg en helt ny T-Roc før det er slutt. Utleveringen av biler kan strekke seg et stykke inn i 2024.

Tidlig i 2022 kom bilen med en større facelift. Da fikk den blant annet LED Matrix frontlykter og flere nye førerhjelpsystemer. Som før var det ikke noen ladbare utgaver. Her var det bensin og dieselmotor som gjaldt.

FORSKJELL: Slik ser det ut inne i T-Roc, kontrasten til de nye elbilene fra VW er relativt stor.

Starter på 438.000 kroner

Det er det fortsatt. Helt på tampen får du nå T-Roc med 1,5-liters bensinmotor på 150 hestekrefter og en 2-liter på 190 hester. I tillegg kommer R-utgaven som har hele 300 hestekrefter.

På dieselfronten er det 2-liter som gjelder, denne har 150 hestekrefter.

Startprisen er på 438.200 kroner. Da snakker vi 150 bensinhestekrefter og utstyrsnivået Life. Rimeligste diesel starter på 550.200 kroner, mens R-utgaven har startpris på 715.500 kroner.

IKKE-ELEKRISK: T-Roc er fortsatt en helt fossil bil, dermed passer den heller ikke inn i importørens strategi.

Brukt fra under 200.000,-

På bruktmarkedet er det nå drøyt 100 eksemplarer å velge mellom. Prisene starter på i underkant av 200.000 kroner. Da snakker vi typisk en 2018-modell med 1-liters bensinmotor på 115 hestekrefter, denne har blitt faset ut siden.

Biler med dieselmotor og 4x4 starter på i overkant av 250.000 kroner.

Dyrest er ikke overraskende R-utgaven. I skrivende stund ligger det tre eksemplarer av den til salgs, alle til samme pris: 539.900 kroner.

Ikke elbil – men for enkelte er den perfekt

Artikkelen er først publisert av broom.no.