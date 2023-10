BMW iX1 eDrive20 er navnet på BMWs nye og minst kostbare elbil. Med en startpris under en halv million kroner og bedre rekkevidde sammenlignet med iX1-modellen som allerede selges i Norge, kan dette bli en spennende bil for nordmenn med slankere lommebøker.

En stor ulempe?

Det er imidlertid en spesiell bit i navnet som bør legges merke til. Den velkjente «x»-en, som siden 80-tallet har betydd firehjulsdrift på BMW-språket, er byttet ut med en «e».

Det betyr at BMWs rimeligste elbil ikke trekker på alle fire, og den har dessverre heller ikke bakhjulsdrift slik noen kunne håpet på.



At nye BMW iX1 eDrive20 ikke har firehjulsdrift er kanskje uheldig, for det er grunn til å tro at slike egenskaper verdsettes høyt blant hytteglade nordmenn. Ifølge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) er det så langt i år registrert ca. 97.000 biler, hvor overveldende 63.000 av dem er med firehjulsdrift.

BMW iX1 er 4,5 meter lang og 1,84 meter bred. For familier uten de helt store plassbehov kan den være stor nok. Bagasjerommet er forøvrig på 490 liter. Foto: BMW

Dette sparer du

Selv om nye BMW iX1 eDrive20 hverken kommer med firehjulsdrift eller klassisk bakhjulsdrift, kan den vekke interesse hos dem som verdsetter rekkevidde.

Firehjulsdriftversjonen iX1 xDrive30 har en WLTP-rekkevidde på mellom 439 og 417 kilometer avhengig av ekstrautstyr, mens den nye innstegsmodellen har intervall på mellom 474 og 430 kilometers rekkevidde.



Det gir muligens mening å gå for en lett utstyrt «billig»-variant, for å ivareta den lovede rekkevidden. BMW oppgir en startpris på 466.500 kroner, men det er fiffig nok uten leveringskostnader som uansett må betales.

Veiledende pris inkludert levering er på litt mindre fristende 480.021 kroner før utstyr, mens firehjulsdriftversjonen koster om lag 40.000 kroner mer.

0 til 100 kilometer i timen skal tas unna på 8,6 sekunder. Foto: BMW

Så fort lader den

Siden det egentlig ikke skiller store summer mellom modellen med forhjulsdrift og firehjulsdrift, skal det bli spennende å se om elbilsultne nordmenn vil prioritere rekkevidde over fremkommelighet. Velges en BMW iX1 eDrive20 fås én elmotor som sitter foran, med 204 hestekrefter og 250 Nm. 0 til 100 skal gå unna på 8,6 sekunder og toppfarten sies å være på 170 kilometer i timen.

Netto batterikapasitet ligger på 64,8 kWh mens hurtiglading skjer med en maksimal effekt på 130 kW. Til sammenligning lader en Audi Q4 e-tron på langt mer slagkraftige 175 kW. Elektriske iX1 lages på Regensburg-fabrikken i Tyskland og den nye bilen ventes å komme i produksjon i november.

Da BMW X1 ble lansert i 2009 kunne det velges mellom bakhjulsdrift og firehjulsdrift. Nå er rimeligste modell med forhjulsdrift. Foto: BMW

Levering i Norge

– Når kan kundene forvente å få bil, om de bestiller i disse dager?

– Det er god tilgang på bil, men jeg vet ikke om vi rekker å få bilen hit før nyttår, forteller kommunikasjonsdirektør i BMW Group Norge, Marius Tegneby.

Han opplyser om at det ikke er noen restriksjoner på utstyrsvalg, slik BMW og mange andre bilprodusenter har opplevd de siste årene.

Tegneby ser forøvrig for seg at BMW iX1-salget fortsatt vil være vektet mot modellen med firehjulsdrift og at den nye modellen kan leveres fra rundt årsskiftet.

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.