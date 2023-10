Er du en av de som bare beholdt de piggfrie vinterdekkene på denne våren, og kjørte på dem i sommer?

Det kan vise seg å være en kostbare besparelse. Vinterdekk er laget av mye mykere gummiblandinger enn sommerdekk, og slites vesentlig mer ved kjøring i sommer-hastighet på varm asfalt.

Statens vegvesen krever at vinterdekkene har minimum tre millimeter mønsterdybde, og det gjelder hele vintersesongen fra første november til første søndag etter andre påskedag. Det betyr at hvis du akkurat klarer kravet nå, vil dekkene mest sannsynlig bli for nedslitt til å være lovlig i løpet av vinteren.

Selv dekkene ikke har pigger, er de kun beregnet til kjøring på vinterføre. Bruker du de over sommeren vil de slites raskt, og kan være direkte farlige i en nødssituasjon. Foto: Nokian

Lengre rekkevidde

Svært mange her i landet har skaffet seg elbil, og Goodyear lanserer nå det piggfrie vinterdekket UltraGrip Ice 3 som skal være konstruert for å gi elbilister noen ekstra fordeler.

En elbil bruker strøm for å blant annet overvinne luftmotstanden som påvirkes av bilens design, og rullemotstanden som som henger sammen med hvor mye energi som kreves for å rotere dekket i møtet med asfalten.

Utformingen av mønsteret og konstruksjonen til UltraGrip Ice 3 skal ifølge Goodyear redusere rullemotstanden med ti prosent, sammenlignet med den forrige generasjonen. Det vil føre til lavere energiforbruk, og lengre rekkevidde, noe som sikkert er kjærkomment når gradestokken blir blåfrossen.

Når frosten kommer blir det enda viktigere å strekke rekkevidden mellom ladestasjonene. Foto: Nokian

Mindre støy

I en elbil er det som kjent ikke noen motorstøy, noe som i større grad fremhever andre støykilder, deriblant lyden av dekkene mot veibanen.

Goodyear skriver at de vil produsere UltraGrip Ice 3 med såkalt «SoundComfort-teknologi». Det består av en lydisolerende pute på innsiden av dekket, noe som skal redusere støynivået inni bilen med opptil fire desibel sammenlignet med dekk uten isolasjon.

Goodyear UltraGrip Ice3 skal ha fått bedre grep også i svært lave temperaturer, og bedre evne til å stanse. Foto: Goodyear

Kortere bremselengde

Lavt energiforbruk og støynivå er vel og bra, men det viktigste med et vinterdekk er allikevel at det holder deg på veien når snøen daler. Den nye gummiblandingen i Goodyear UltraGrip Ice 3 skal være 35 prosent mykere på årets modell ved svært lave temperaturer.

Sammen med 21 prosent større antall lameller og gripekanter i mønsteret lover Goodyear at det nye dekket skal ha bedre grep og kortere bremselengde i snøen enn noen gang før.

Nokian_Tyres_Hakkapeliitta_R5_EV har fått mikroskopiske krystaller støpt inn i gummien som skal sørge for godt grep i hele dekkets levetid. Foto: Nokian

Redusert rumling

Finnene har også kastet seg inn i kampen om elbil-kundene, og Nokian har utviklet Hakkapeliitta R5 EV for de som kjører på Watt.

I likhet med Goodyear har også Nokian tatt grep for å senke støyen, og deres SilentDrive teknologi skal redusere rumlingen med et lag av skum på innsiden av slitebanen.

For å gi best mulig grep på snø og is, er Hakkapeliitta R5 EV utstyrt med såkalt «Double Block» mønster.

Det betyr at de har økt antallet seiper, de tynne skillene som deler inn hver av de store gummi-seksjonene i mindre og fleksible deler. Ved kjøring på snø og is er det om å gjøre at dekket er mykt og fleksibelt, for å tilpasse seg den stadig skiftende overflaten.

Noen håndflater

I forrige årtusen var vinterdekk det samme som piggdekk.

Det er i grunn lett å forstå, når en ser litt nærmere på hvor lite det egentlig er som forbinder bilen din med underlaget. Selv om du har 22-tommers felger og brede dekk, befinner jo det aller meste av gummien seg i friluft til en hver tid. Selve kontaktflaten er ikke større enn et par håndflater i hvert hjørne.

Elbiler er gjerne en del tyngre enn sine fossile fettere, og kan ofte veie opp mot to tonn eller mer. Men det er ikke så veldig behagelig å kjøre med pigger, særlig i en elbil, da støynivået på bar asfalt fort blir veldig høyt.

Det er til en hver tid en ganske liten del av dekket som er i kontakt med veibanen. Foto: Nokian

Krystaller

Nokian har derfor funnet det de mener er løsningen, ved å bake inn det de kaller «Arctic Grip» krystaller i gummien. Det er bitte små krystaller, som befinner seg i hele tykkelsen til slitebanen. De fungerer ifølge produsenten som en mengde mikroskopiske pigger, og siden de er støpt inn i hele dekket vil det avdekkes stadig nye lag etter hvert som dekket slites.

Sjekk trykket

Uansett om du velger piggfritt eller piggdekk, og uavhengig av hvilken produsent du går for, er det en faktor som gir vesentlig utslag på både drivstoff og energiforbruk, samt dekkets yteevne på glatt føre.

Husk alltid å sjekke dekktrykket nøye, og fylle på i henhold til tabellen i instruksjonsboken. På de aller fleste nye biler står også riktig dekktrykk markert i dørkarmen på førersiden.

Vær obs på at i perioder med store svingninger i temperaturen, som for eksempel om høsten her i landet, vil luften i dekket utvide seg og trekke seg sammen. Det kan føre til at dekktrykket synker, med dårligere kjøreegenskaper og høyere forbruk som resultatet.

